ממשיך להתחזק: הקצין הסרוג הודיע על הצטרפות לליברמן

הקצין הבכיר הסרוג הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן: "בית פוליטי ברור לאנשי ימין"

מפלגת "ישראל ביתנו" ממשיכה במאמץ להרחיב את אחיזתה בקרב הציבור הדתי-לאומי, המילואימניקים ומשפחות הלוחמים: סא"ל במיל' ועו"ד שמוליק ברזילי מצטרף לשורות המפלגה.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', ברזילי, קצין מילואים בכיר ששירת מאז 7 באוקטובר כ-450 ימי מילואים, פיקד על לוחמים ברצועת עזה ובלבנון וכיום משמש כרמ"ט חטיבת יפתח. בעבר שימש כפרקליט בכיר ומנהל בפרקליטות מחוז ירושלים.

הצטרפותו של ברזילי משתלבת במהלך פוליטי רחב שמוביל יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בניסיון למצב את מפלגתו ככתובת עבור אנשי ימין ממלכתי, משרתי מילואים ובני הציונות הדתית המאוכזבים מהליכוד ומהציונות הדתית. בשנה האחרונה, וביתר שאת מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פועלת המפלגה באופן ממוקד בקרב קהלים אלה, בין היתר באמצעות המטה הדתי-לאומי, "מטה הסרוגים", שהוקם בראשות ראש עיריית גבעת שמואל לשעבר, יוסי ברודני.

לוחם בעזה ובלבנון, פרקליט בירושלים

ברזילי, אב לחמישה ובן הציונות הדתית, הוא בוגר ישיבה תיכונית ומכינה קדם-צבאית. לצד הקריירה הצבאית, שירת במשך יותר מ-15 שנה בפרקליטות מחוז ירושלים, שם כיהן כפרקליט בכיר וכמנהל בתחום הפלילי, וטיפל בתיקי טרור, פשיעה חמורה, עבירות מין ורצח.

עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר התייצב מיד לשירות, ובהמשך פיקד על גדוד מילואים של יוצאי יחידת אגוז. תחת פיקודו לחם הגדוד באזור החוף ברצועת עזה, בשכונת סג'עייה, במחנות המרכז וברימאל, ובסוף שנת 2004 נכנס ללחימה בגזרה המערבית בדרום לבנון. הגדוד שעליו פיקד אף נבחר לגדוד מצטיין נשיא המדינה.

"בית פוליטי ברור לימין"

בדבריו עם הצטרפותו למפלגה הגדיר ברזילי את ישראל ביתנו כ"בית פוליטי ברור" עבור אנשי ימין המאמינים בביטחון לאומי המבוסס על הכרעת האויב, בשוויון בנטל ובמנהיגות אחראית. הוא שיבח את ליברמן על התנגדותו למדיניות ההכלה וההסדרה מול חמאס בשנים שקדמו למלחמה, והזכיר כי ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון במחאה על המדיניות הזו.

"ניסיוני המצטבר בתחומי המשפט והביטחון יאפשר לי לפעול לתיקון, עיצוב והשפעה מבפנים", אמר ברזילי. "הציבור הישראלי זקוק לנבחרי ציבור הבאים מן השטח ויודעים לחבר בין ערכים יהודיים ודמוקרטיים לבין אחריות לאומית".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, בירך על הצטרפותו ואמר: "שמוליק הוא לא איש של סיסמאות, הוא איש של מעשים. מאז 7 באוקטובר הוא לחם ופיקד בחזית ושירת מאות ימי מילואים. ישראל ביתנו היא הבית של הימין הציוני, המשרת, שלא מקבל השתמטות, לא נכנע לכפייה החרדית, פועל למען אזרחי ישראל ונלחם בשדה הקרב למען המדינה".

הרחבת השורות בימין הממלכתי

ברזילי מצטרף לשורה של דמויות שהיו מזוהות עם הליכוד ועם הציונות הדתית והצטרפו לאחרונה לישראל ביתנו, כחלק מפנייתה של המפלגה לקהלים אלה.

בין המצטרפים הבולטים למפלגה: יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל וראש מטה הסרוגים של המפלגה; דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה; רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר ששכל את בנו אלרואי ז"ל ב-7 באוקטובר וממקימי מועצת אוקטובר; שרון שרעבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים שאחיו יוסי ז"ל נרצח בשבי ואחיו אלי שרד את השבי; וכן ישראל בן שטרית, קצין מילואים מחטיבת אלכסנדרוני שנפצע קשה בעזה ופועל למען שיקום פצועי צה"ל ושוויון בנטל.