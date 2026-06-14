סמוטריץ' הפר את ההסכם: הבית היהודי לא צורף לציונות הדתית

כמעט שלוש שנים אחרי חתימת הסכם איחוד המפלגות בין הציונות הדתית לבין הבית היהודי, ומסתבר שהסעיף המרכזי בו לא קוים.

באוגוסט 23', חתם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הסכם עם יו"ר הבית היהודי חגית משה על הסכם איחוד, בו תבלע הציונות הדתית את הבית היהודי. במסגרת ההסכם, שפרטיו נחשפו בסרוגים חגית משה תצטרף לישיבות הסיעה, תעמוד בראש הוועדה המוניציפלית של המפלגה והסעיף העיקרי - 80 חברי מרכז של הבית היהודי ישולבו במרכז הציונות הדתית.

80 חברי מרכז של הבית היהודי יצטרפו לציונות הדתית ( מתוך הסכם איחוד המפלגות )

אלא שהבטחות לחוד וקיום לחוד. לידי סרוגים הגיעה רשימת חברי מרכז הציונות הדתית העדכנית ביותר ובה חברים 163, בהם כל חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, חברי מרכז תקומה/האיחוד הלאומי שהמשיכו לציונות הדתית. אליהם נוספו חברי מועצות מקומיות מטעם המפלגה.

חברי מרכז הציונות הדתית ( ללא קרדיט )

מי שאינם ברשימת חברי המרכז הם יו"ר הבית היהודי חגית משה ומנכ"ל המפלגה יגאל דנינו, כמו גם רשימה של חברי מועצת עיר שרצו מטעם הבית היהודי (או שאריות שלה) ולא מטעם הציונות הדתית כמו ראש מועצת אפרת דובי שפלר, חבר מועצת אשקלון עמיחי סיבוני, חבר מועצת פרדס חנה-כרכור נחמיה מנצור ועוד.

לסרוגים נודע כי חגית משה שלחה רשימה של כ-80 חברי מרכז של הבית היהודי (ייתכן וחלק מהשמות חופפים וכבר נמצאים במרכז הציונות הדתית), אך בציונות הדתית פסלו כמעט חצי מהם בשלל סיבות: מזוהים עם בנט, צעירים מדי, ליברלים מדי ועוד. בסופו של דבר כאמור, אף שם מחברי מרכז הבית היהודי לא צורף לרשימת חברי המרכז של הציונות הדתית.

לפני יותר מחצי שנה: חגית משה (מימין) בישיבת סיעת הציונות הדתית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יצויין כי לפי החוקה הרשמית של הציונות הדתית מרכז המפלגה בוחר את המקום העשירי לרשימת המפלגה לכנסת. אלא שבינתיים קיבל המרכז את בקשת היו"ר סמוטריץ' וביטל את הפריימריז, כך שהמרכז קיבל יותר כוח, כשהוא ככל הנראה ייבחר את הרשימה לכנסת - בשלב זה מקום אחד ריאלי (מקסימום שניים) אחרי היו"ר והשיריונים של היו"ר.

תוספת של 80 חברי מרכז של הבית היהודי יהוו כשליש מחברי המרכז החדש, שיכול להיות גורם דומיננטי בבחירת הרשימה לכנסת. סביר להניח שהעיכוב בצירופם למרכז קשור ברצון לבחור את "האנשים הנכונים" לרשימה לכנסת.

בציונות הדתית ובבית היהודי מסרבים להגיב

ביקשנו את תגובת חגית משה לדברים וזו לא התקבלה. גם בציונות הדתית לא הגיבו לפניית סרוגים.

גורם בציונות הדתית טען: "רשימת חברי המרכז שלכם לא עדכנית". ביקשנו ממנו את הרשימה העדכנית של חברי המרכז, אם יש כזו, אבל טרם קיבלנו.