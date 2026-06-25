הרב מני אבן-ישראל : "תלמוד שטיינזלץ ‘החייה’ את הגמרא בארץ ובעולם"

באירוע חגיגי בבית נשיא המדינה יצחק הרצוג צוינה צוינה השבוע השלמת ההוצאה לאור של התרגום לצרפתית של כל כרכי התלמוד הבבלי בפירושו של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל , בתמיכת קרן פטריק ולינה דרהי בניהולה של עמליה זרקה.

בנו של הרב שטיינזלץ זצ"ל ונשיא מוסדות שטיינזלץ בישראל ר’ מני אבן-ישראל סיפר לסרוגים על הקשר המשפחתי המיוחד בין מפעל החיים התורני של אביו לצרפת: “צרפתית היא השפה השלישית המדוברת בעולם ונחשבת לשפתם של אינטלקטואלים, ובאופן אישי צרפת היא גם מקום הולדתה של אמי ע"ה".

התאריך שנבחר לאירוע המיוחד לציון השלמת התרגום, ט׳ בתמוז הוא היום בו ציינו השנה 782 שנים לשריפת התלמוד בפריז (בשנת 1242), אז הועלו באש אלפי כרכי תלמוד בהוראת המלך לואי התשיעי. השקת התלמוד הבבלי המבואר של הרב שטיינזלץ זצ"ל דווקא בצרפתית ביום זה, מהווה תשובה ניצחת ועדות חיה לאש התורה הבוערת בנשמות היהודים הלומדים בכל העולם למרות ניסיונות הרדיפה והאנטישמיות לאורך הדורות.