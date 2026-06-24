782 שנים אחרי שנשרף בפריז: התלמוד תורגם במלואו לצרפתית

היסטוריה יהודית וסגירת מעגל בבירה: באירוע חגיגי שנערך היום (ד', ט' בתמוז) בבית הנשיא בירושלים, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, צוינה השלמתו והוצאתו לאור של התרגום המלא הראשון של התלמוד לצרפתית. המפעל המונומנטלי יצא לאור הודות לתמיכתה של קרן פטריק ולינה דרהי.

התאריך שנבחר לאירוע נושא עמו מטען היסטורי כבד: ט׳ בתמוז הוא היום שבו מציינים 782 שנים לשריפת התלמוד המפורסמת בפריז (בשנת 1242), אז הועלו באש אלפי כרכי תלמוד בהוראת המלך לואי התשיעי. השקת התלמוד המבואר דווקא בצרפתית ודווקא ביום זה, מהווה תשובה ניצחת ועדות חיה לנצחיות התורה על פני כל ניסיונות הרדיפה לאורך הדורות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ופטריק דרהי ( צילום: סרוגים )