782 שנים אחרי שנשרף בפריז: התלמוד תורגם במלואו לצרפתית

היסטוריה יהודית וסגירת מעגל בבירה: באירוע חגיגי שנערך היום (ד', ט' בתמוז) בבית הנשיא בירושלים, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, צוינה השלמתו והוצאתו לאור של התרגום המלא הראשון של התלמוד לצרפתית. המפעל המונומנטלי יצא לאור הודות לתמיכתה של קרן פטריק ולינה דרהי.
התאריך שנבחר לאירוע נושא עמו מטען היסטורי כבד: ט׳ בתמוז הוא היום שבו מציינים 782 שנים לשריפת התלמוד המפורסמת בפריז (בשנת 1242), אז הועלו באש אלפי כרכי תלמוד בהוראת המלך לואי התשיעי. השקת התלמוד המבואר דווקא בצרפתית ודווקא ביום זה, מהווה תשובה ניצחת ועדות חיה לנצחיות התורה על פני כל ניסיונות הרדיפה לאורך הדורות.
מפעל החיים של המהפכן שפתח את השערים
המהדורה הצרפתית החדשה מבוססת כולה על מפעל חייו של חתן פרס ישראל, הרב עדין אבן־ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל, שהלך לעולמו בשנת 2020. הרב שטיינזלץ הקדיש 45 שנים מחייו לביאור התלמוד הבבלי מתוך מוטו ברור: "תנו לעמי לדעת".
הוא חולל מהפכה בעולם התורה כשפיצח את חומת הארמית, הוסיף פיסוק וניקוד, ושילב תרשימים מדעיים והסברים היסטוריים שהפכו את הגמרא למובנת לכל אדם. למרות שבתחילת הדרך ספג המפעל התנגדות חריפה בחלק מהחוגים החרדיים בשל שינוי צורת הדף המסורתית, ברבות השנים הפך פירוש שטיינזלץ לקונצנזוס עולמי ולחלק בלתי נפרד מכל בית מדרש. כעת, המהפכה הזו מגיעה במלואה גם למיליוני דוברות ודוברי צרפתית בעולם.
"להקשיב לקול האחר"
נשיא המדינה, יצחק הרצוג, בירך על המוגמר ואמר: "הדפסת התלמוד בצרפתית היא פתח להגיש את התלמוד לאנשים רבים כל כך, בעולם היהודי ולעולם כולו."
הפילנתרופ פטריק דרהי התייחס לערך המחלוקת המאפיין את הלימוד: "המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מהתלמוד, ובתלמוד היא מובילה להפריה הדדית. אני מאחל שהוצאת המהדורה תתרום גם ליכולת שלנו להקשיב לקול האחר."
הרב מני אבן־ישראל, מנכ"ל מרכז שטיינזלץ ובנו של הרב, סיכם בתחושת שליחות: "הוצאת התלמוד בצרפתית והאירוע היום מסמנים את המשכיותה ונצחיותה של תורת ישראל ועם ישראל."
השלמת התלמוד בצרפתית מהווה אבן דרך תרבותית ותורנית חסרת תקדים, אשר פותחת את שערי התלמוד בפני רבבות לומדים חדשים ומחזקת את הקשר בין הקהילות הדוברות צרפתית בארץ ובתפוצות לבין עולם התורה בן זמננו.
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