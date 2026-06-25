הנקודה האדומה: מה נתנה לחרדים חסימת המדינה 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

הנה 3 דברים שהחרדים הפסידו מחסימות הכבישים השבוע:

עכשיו גם מי שהיה ניטרלי או רק שנא אתכם קצת, שונא אתכם יותר. אם אתם רוצים להפגין את הערכים שלכם, תפגינו בבית. למה לצאת עם זה לרחוב? עוד יום של חקיקה הלך לפח. בעוד שבועיים הכנסת מתפזרת והחוקים החשובים לחרדים לא יעברו. במקום להגיע להסכמות עשיתם שרירים. נו, היה שווה? הסקרים מראים שהקואליציה הבאה תהיה ככל הנראה בלי חרדים. חסימת כבישים תזרז את המהלך הזה יותר. געוואלד!

ולסיום דבר אחד שהחרדים הרוויחו מההפגנות השבוע: …

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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