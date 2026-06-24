מלחמת אחים: מכות בין חילוני לחרדי בחסימת הכבישים

מכות בין חילוי לחרדי - (שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים) מכות בין חילוי לחרדי | צילום: (שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים) 10 10 0:00 / 0:16

התרחיש ממנו חששנו. הפגנת החרדים מידרדרת לפסים אלימים כשבאחד הצמתים בעיר ערד תועד חילוני מתקוטט עם חרדים. העימות האלים גלש לקרב אגרופים.

עם זאת נראה כי האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף. יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט הגיב על התיעוד: "מורשת נתניהו: הציבור הלא העובד והלא משרת משתק את המדינה ומשבית את המגזר העובד והמשרת, בסופו של יום עבודה. בקרוב זה יגמר. הממשלה הבאה תפעל לפי האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, ולא לפי האינטרסים של דרעי, גפני וגולדקנופף".

המחאה החרדית נגד הגיוס ( חיים גולדברג/פלאש90 )

עוד באותו נושא מחאת החרדים נגד הגיוס החלה: עומסי ענק ושיבושי תנועה בצירים המרכזיים חדשות סרוגים

משעות אחרי הצהריים מורגשים שיבושי תנועה קשיםבצירים המרכזיים של מדינת ישראל. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכביש 1 ובכביש 6, כמו גם בצירים נוספים המובילים אליהם, וזאת בעקבות תנועת שיירות מחאה הנעות לעבר אזור כלא 10 בכפר יונה.

במשטרה מבהירים כי מדובר בפגיעה ישירה בנהגים, הנובעת מהתנהלות שאינה תואמת את הסיכומים המוקדמים שנקבעו מול מארגני המחאה.

האירוע הופך למסוכן יותר בתוך העומסים: בחלק מהמוקדים נצפו מפגינים אשר ירדו מכלי הרכב שלהם והחלו לנוע ברגל על נתיבי הנסיעה המהירים. במשטרה מדגישים כי התנהלות זו מהווה סיכון חיים ממשי למפגינים עצמם, כמו גם לשאר משתמשי הדרך שנאלצים לתמרן בין צועדים בכבישים מהירים.

המשטרה מאיימת: "נפעל בהתאם לסמכויותינו"

נכון לשעה זו, כביש 1 וכביש 6 עדיין אינם חסומים הרמטית והתנועה זורמת באיטיות, אך במשטרה מבהירים כי המשך יצירת שיבושי התנועה הפיזיים אינו עולה בקנה אחד עם התנאים שאושרו למארגנים מראש.

במשטרת ישראל יצאו בקריאה ישירה למארגני המחאה ולמשתתפיה לגלות אחריות, לעמוד בסיכומים ולמנוע פגיעה בחופש התנועה של הציבור. יחד עם זאת, במערכת אכיפת החוק משגרים אזהרה ברורה לקראת המשך הערב:

"משטרת ישראל מכבדת את זכות המחאה ופועלת לאפשר את מימושה במסגרת החוק, אך ככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות של צירי תנועה, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה לשמירת הסדר הציבורי, ביטחון הציבור וחופש התנועה".

ציבור הנהגים נקרא לגלות סבלנות, להתעדכן ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים במידת האפשר, שכן העומסים באזור המרכז והגישות לכלא 10 צפויים ללוות את השעות הקרובות.