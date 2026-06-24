כיפות ברזל: החרדים קונים פטור מנתניהו והמילואימניקים משלמים

בתוכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק באתר סרוגים, התכנסו השבוע עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, רס"ן במיל' יואב אדמוני ממפלגת המילואימניקים וד"ר נמרוד מדרר המתמודד בפריימריז בליכוד, לדיון סוער על העסקאות הפוליטיות הנרקמות בצל המלחמה, משבר חוק הגיוס וההיערכות לבחירות.

האולטימטום החרדי: חוקים או בחירות?

הדיון נפתח בדיווחים על דרישת המפלגות החרדיות מראש הממשלה נתניהו להכריע בנושא חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה. ישי כהן תיאר את השתלשלות האירועים: "דרעי וגפני נפגשים עם נתניהו ואומרים לו... בוא תגיד לנו אם יש לך רוב לחוק גיוס... יש רוב? בוא ננסה להתקדם. אין רוב? בוא נפזר את הכנסת". לדבריו, החרדים דורשים "תיתן תקבל, לא תיתן לא תקבל" – התקדמות בחוקים החשובים להם תמורת תמיכה בחוקים כמו פיצול תפקיד היועמ"שית.

אריה יואלי הביע ספק באיום הבחירות: "הבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר... כל הקדמת בחירות זה בשבוע... אז יש פה חוקים שחשובים, פיצול היועמ"שית זה חוק שחשוב גם לחרדים".

נטל המילואים מול עולם התורה

הדיון התלהט סביב סוגיית הגיוס והמעצרים. יואב אדמוני תקף בחריפות את הדילים הפוליטיים: "הסיפור פה זה לא רק דיל פוליטי, זה ממש דיל על הגב של הלוחמים, על הגב של המילואימניקים... ביד אחת הממשלה שולחת עוד ועוד אנשים לסבבי מילואים בלתי נגמרים, וביד שנייה סוגרת את כל הדילים כדי לפטור אחרים משירות".

מנגד, ישי כהן טען כי הממשלה הנוכחית דווקא פגעה בציבור החרדי: "סנקציות אין ספור... מעונות אין, תקציב ישיבות אין... יש מעצר לומדי תורה... אם זה המחיר שחרדים צריכים לשלם בממשלת ימין מלא מלא, אז העידן הזה מצוין, לא?". הוא הוסיף כי מעצר עריקים רק מקצין את המגזר: "בחור בגיל 18 שנעצר... לא נעצר כי הוא עבר עבירה פלילית... הוא נעצר בגלל שהוא לומד תורה".

הפריימריז בליכוד: שטח חי או רשימה לא אטרקטיבית?

בנוגע למהלכיו של נתניהו בליכוד, הסביר ד"ר נמרוד מדרר את הדילמה סביב השריונים והפריימריז: "פריימריז מקדמים שטח ער... מצד שני, הם יוצרים רשימה שהיא פחות אטרקטיבית עבור כל המתנדנדים". יואב אדמוני הוסיף ביקורת על איכות הרשימה שנבחרה בפריימריז בעבר: "הפריימריז בליכוד לא רק שלא הביאו לרשימה טובה יותר, אלא בעיניי הביאו לרשימה בינונית ומטה לאורך שנים".

הקרב על השבת ברמת השרון

הפאנל דן בהחלטת בית המשפט למחוק את העתירה נגד פתיחת מתחם "ביג פאשן" בגלילות בשבת. אריה יואלי בירך על ההחלטה: "טוב שפוסקים לפי החוק... החוק אומר צריך לסגור בתי מסחר בשבת... בוא נראה איך אנשים שנלחמו פה למען מדינת חוק פועלים כשהחוק לא לטובתם". ישי כהן הצטרף: "בית המשפט צריך לפסוק לפי החוק... יש לא מעט שרוצים חנויות פתוחות בשבת – זכותכם, תצביעו בכנסת ותשנו את החוק".

נפתלי בנט ושבירת המנדטים

התייחסות נרחבת ניתנה לראיון של נפתלי בנט ולציוץ התגובה של סמוטריץ' בעקבות האמירות על פינוי בנייה בלתי חוקית בשטחי B. אריה יואלי ציין: "יש פה איזה שבירה שמאלה של בנט כי הוא באמת נמצא במצוקה ומחפש קולות... בנט אחרי הבחירות עם המנדטים שיש לו בגוש הזה עם לפיד, הוא דווקא הולך ימינה, שובר שוב אחורה".

ישי כהן ניתח את נדידת הקולות בציונות הדתית: "אלו שהצביעו לבנט אמרו לי... 'הוא יחנך אתכם החרדים', וביום שנעשה החיבור בין בנט ללפיד, רובם ככולם היום אומרים לא נצביע לנפתלי בנט כי יש לנו גבול".