דיבור חופשי: משחקי מילים להורים בחופש הגדול

"הכל אני יכול בחופש הגדול", כתבה וגם שרה פעם המשוררת נעמי שמר ז"ל. אבל ההורים בזמן הזה לא שרים ככה, וכנראה שגם לא שרים בכלל. מקסימום הם חולמים לעצמם בלב: "אלי אלי, שזה ייגמר מוקדם/ החול והים/ תקתוק של המטקות/ילדים חוטפים מכות/ מציל מנומנם/ החול והים..". אחרי שבצעתי שחיטה לא כשרה בשיר קלאסי של רחל, נפש ההורים והקוראים לאה ועייפה וצריך לתקן את המצב בכמה משחקי-מילים לחופש הגדול.

מג'ננה השם הושיעה נא ( מתוך הסרטון של ברדק (צילום: נפתלי כהנא) )

קבלו את ההגדרות הלשוניות המצחיקות שכדאי להכניס לדיבור המשפחתי בקיץ 2026:

נרדם במתקן בלונה פארק: " הפוך על הפוך"( השמיכה ועם דגש בפ')

השמיכה ועם דגש בפ') חולה מספורט אתגרי: " מקיר טיפוס "(המגפה ובלי דגש בפ')

"(המגפה ובלי דגש בפ') שיר על חשבון חשמל בקיץ: " אור עולה בבוקר "(ביוקר)

"(ביוקר) בית נופש לשופטים: " מלון דן "

" אחרי תשלום על הקייטנה: " אבא גנוב "

" ילד מדבר שטויות בחיפה : " רק-הבל "

" לפני אלול מתחזקים ושואלים: "חזר ביט-שוב, הא?" (קראו מחדש ותבינו)

כדור המונדיאל ( Gemini אילוסטרציה )

ומה אתכם? מה חשבתם, שבגלל שאתם בחופש כל העבודה היא רק שלי? טעיתם!

אתם מוזמנים לשלוח את משחקי-המילים המקוריים שלכם למייל: ariel@jfeed.co

ושני הטובים ביותר יפורסמו בטורים הבאים.

"אמרת שרפר" לסיום

ברוח ימי ההכרעה של מונדיאל 2026, ידוע שיש אוהדים שנהנים גם ממשחקים שהסתיימו ללא שערים. אבל לדעתי, אם תשאלו את רוב אוהדי הכדורגל מה זה המשחק בשבילם הם יענו: "הכדור- הוא הגול!". אז נאחל לכולנו עוד הרבה שערים יפים עד הגמר, שאחריו אפשר יהיה להתרגש שוב מדברים אחרים חוץ מכדורגל.