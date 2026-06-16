אחרי הטענות נגד נונו וג'ימבו ג'יי: משפחת נעמי שמר בתגובה רשמית

ראיון שגרתי שהתקיים הבוקר (שלישי) באולפן כאן רשת ב' הצית סערה יצרית בעולם המוזיקה הישראלי, אשר הסתיימה שעות ספורות לאחר מכן בפיוס ובהבנות הדדיות. הזמרת נונו התארחה בתחנה כדי להציג את "ספורט" – סינגל חדש ששיתפה פעולה בו עם ג'ימבו ג'יי. השיר המדובר מבוסס על "שיר המכביה" המיתולוגי שכתבה והלחינה נעמי שמר בשנת 1981, ואף כולל בתים חדשים ושורות באנגלית.

אלא שקרוביה של היוצרת המנוחה, המנהלים את עיזבונה, האזינו לשידור והופתעו לגלות כי איש לא ביקש את אישורם למהלך. התגובה החריפה מצדם לא איחרה לבוא, כאשר ילדיה של שמר מסרו לכלי התקשורת כי "זה לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק". המשפחה הוסיפה כי מדובר ב"הפרה בוטה של זכות מוסרית", וציינה כי לא מתאים ששני אמנים מכובדים ומצליחים כל כך יעשו שימוש בשיר של נעמי שמר ז"ל ללא אישור.

עם זאת, שעות ספורות לאחר מכן חלה תפנית חיובית בעלילה, כאשר נמסרה תגובה רשמית ומפויסת מטעם משפחתה של שמר ומארגני המכביה 2026. בהודעה המשותפת הובהר כי העיבוד המחודש נוצר לבקשת המכביה, ומתוך כבוד אומנותי, הערכה עמוקה למעמדה של שמר בתרבות הישראלית ורצון לחבר בין הדורות באמצעות המוזיקה.

בעקבות האירוע התקיים שיח ישיר, פתוח ומכבד בין הצדדים, שבו הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב וללא כל כוונה לפגוע בזכויותיה או במורשתה המוזיקלית הענפה של היוצרת. משפחת שמר קיבלה את ההסבר לגבי הכוונה היצירתית שעמדה בבסיס המהלך ואת הרצון לכבד את העבר לצד יצירת פרשנות אמנותית עדכנית. במסגרת ההבנות שהושגו בין הצדדים, בוצע גם תיקון קרדיטים כנדרש, מתוך כבוד ליצירתה המקורית ולזכויות הנוגעות לה.