בדרך להקמת מפלגה? ארדן הודיע על פרישה מהתעשייה האווירית

לקראת חזרה למערכת הפוליטית? השר ושגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד ארדן, הודיע היום (רביעי) לחברי דירקטוריון התעשייה האווירית על פרישתו מהחברות בו. המהלך מגיע על רקע הדיווחים וההערכות לפיהם ארדן בוחן אפשרות של הקמת מפלגת ימין חדשה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

לפי הדיווחים, בשיחה ארדן אמר לחברי הדירקטוריון כי הוא "נמצא בימים של קבלת החלטות משמעותיות", וכתוצאה עיקר הקשב שלו מפונה לכך.

כאמור, בתחילת החודש ארדן חשף בכנס של עיתון הג'רוזלם פוסט בניו יורק כי הוא משקיע מאמצים רבים בתקופה זו במטרה להקים מפלגה ימנית חדשה בישראל. לדברי ארדן, הצורך במפלגה כזו נובע מחלל עמוק שקיים כיום במערכת הפוליטית.

ארדן טען כי מאות אלפי אזרחים ישראלים חשים כעת חסרי בית מבחינה פוליטית, ומחפשים אלטרנטיבה שכן הם אינם מעוניינים להיות תלויים בחרדים מחד, ומנגד אינם רוצים להיות תלויים בשמאל הקיצוני ובמפלגות הערביות.

עוד הציג את הקו האידאולוגי המרכזי שיוביל את הרשימה החדשה, והדגיש כי עקרון היסוד שלה יתמקד בסוגיית השוויון והנשיאה בנטל המדינה. ארדן הבהיר כי העיקרון המוביל של המפלגה יהיה שכולם מחויבים לשאת בנטל – חרדים וערבים כאחד. הוא חתם את דבריו בנושא והצהיר כי אנשים שיובילו ויתמכו בתפיסת עולם זו, הם אלו שיהיו חברים במפלגה שהוא מקים.