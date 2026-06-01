גלעד ארדן חושף: כך תיראה המפלגה שלי

השר ובכיר הליכוד לשעבר, גלעד ארדן, התייחס למפלגה החדשה שהוא מקים לקראת הבחירות הקרובות, וחשף כיצד היא תיראה

האם שגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד ארדן, בדרך לקאמבק פוליטי במגרש הימני? בכנס של עיתון הג'רוזלם פוסט שנערך בניו יורק, שיתף ארדן בתוכניותיו הפוליטיות לעתיד וחשף כי הוא משקיע מאמצים רבים בתקופה זו במטרה להקים מפלגה ימנית חדשה בישראל.

לדברי ארדן, הצורך במפלגה כזו נובע מחלל עמוק שקיים כיום במערכת הפוליטית. הוא טען כי מאות אלפי אזרחים ישראלים חשים כעת חסרי בית מבחינה פוליטית, ומחפשים אלטרנטיבה שכן הם אינם מעוניינים להיות תלויים בחרדים מחד, ומנגד אינם רוצים להיות תלויים בשמאל הקיצוני ובמפלגות הערביות.

"חרדים וערבים כאחד"

בהמשך דבריו הציג ארדן את הקו האידאולוגי המרכזי שיוביל את הרשימה החדשה, והדגיש כי עקרון היסוד שלה יתמקד בסוגיית השוויון והנשיאה בנטל המדינה.

ארדן הבהיר כי העיקרון המוביל של המפלגה יהיה שכולם מחויבים לשאת בנטל – חרדים וערבים כאחד. הוא חתם את דבריו בנושא והצהיר כי אנשים שיובילו ויתמכו בתפיסת עולם זו, הם אלו שיהיו חברים במפלגה שהוא מקים.