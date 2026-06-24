 הרמטכ"ל נפגש עם ראשי הישיבות: "צה"ל עדיין חסר אלפי לוחמים"

אחרי הסערה סביב שירות נשים בחיל השריון והודעת ראשי הישיבות על הפסקת הגיוס, הרמטכ"ל אייל זמיר קיים אמש (שלישי) מפגש עם הרבנים וראשי הישיבות של הציונות הדתית. לצד זמיר, במפגש נכחו סגן הרמטכ״ל תמיר ידעי, מפקד זרוע היבשה נדב לוטן, הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, הרב הצבאי הראשי אייל קרים, ורח״ט תומכ״א שי טייב.

בפתח המפגש הביע הרמטכ״ל הערכה עמוקה על פועלן המתמשך של הישיבות והמכינות בחינוך ובעידוד הגיוס לשירות משמעותי בכלל ולשירות קרבי בפרט. זמיר ציין את התרומה המכרעת ואת ההקרבה הגדולה של תלמידי הישיבות והמכינות לצה״ל לאורך השנים, וביתר שאת בתקופת המלחמה, בעומדם יחד עם אוכלוסיות נוספות בשורות הראשונות של לוחמי צבא העם.

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במהלך המפגש הוצגו צרכי צה״ל בעת הנוכחית, בדגש על הגידול הנדרש בכוח האדם לנוכח האתגרים המבצעיים חסרי התקדים והיקף המשימות בכלל גזרות הלחימה. זמיר הדגיש כי "צה״ל עדיין חסר אלפי לוחמים וזקוק לכל לוחם ולוחמת למילוי המשימות ולביצור הישגי המערכה". בנוסף, זמיר עמד על כך ש"אחת מאבני היסוד לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות בשירות היא מימוש פקודת השירות המשותף - המאפשרת שירות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה - ושמירה על כבודם של כלל המשרתים". הרמטכ״ל הבהיר כי בכוונתו להמשיך לחזק את מימוש הפקודה ופקודות שגרה נוספות, שבאופן טבעי, העמידה בהן דורשת יתר הקפדה בתקופה של לחימה כה ארוכה. עוד התחייב כי "במסגרת הרחבת שילוב הנשים בתפקידי מפתח ובתפקידי לחימה - שהיא בעלת חשיבות מבצעית אדירה וצה״ל ימשיך לפעול להרחבתה - הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף בשגרה, בחירום ובמלחמה. מהלכים אלה יבוצעו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בסיפים המקצועיים - ללא פשרות".

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לפי הודעת דובר צה"ל, הרבנים שיבחו את הרמטכ״ל על הובלת צה״ל בשעות מורכבות וקשות להישגים חשובים והבהירו כי ימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שיידרש. כמו כן, הם שיתפו את זמיר באתגרים עימם מתמודדים חיילים דתיים בעת שירותם הצבאי, והעלו את הצורך בכך שכל חייל שומר מצוות יוכל לשרת בצה״ל בהתאם לעולם אמונותיו וערכיו, ולאור עקרונות פקודת השירות המשותף.

בסיכום דבריו זמיר ציין כי "למדינת ישראל יש צבא אחד - צבא העם - שעליו לדעת להכיל את כל המורכבויות הקיימות ולאפשר שירות תורם ומשמעותי לכל חלקי העם. כשירות הצבא מחייבת אותנו לעמוד באתגר זה בהצלחה".