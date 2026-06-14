המשבר מחריף: חצי מישיבות ההסדר חתמו על הפסקת הגיוס לשריון

המשבר סביב גיוסם של בחורי ישיבות ההסדר, לחיל השריון, נמשך. היום (ראשון) עם הצטרפותם של עוד רבנים למכתב, ביניהם הרב יהושע שפירא, הרב בן ציון אלגאזי, והרב אפרים ג׳יאמי, עלה מספר החותמים ל-33 רבנים, המהווים כמחצית מראשי ישיבות ההסדר בישראל.

נזכיר כי הרקע למהלך הדרמטי הוא החלטת בג"ץ לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן, וכוונת הצבא לקדם פיילוט אינטנסיבי בנושא בשטח.

רבנים רבים בציונות הדתית מביעים חשש עמוק מפגיעה קשה באורח החיים ההלכתי של החיילים שומרי המצוות ובקדושת המחנה, המהווה לדבריהם על פי התורה תנאי יסודי להשראת שכינה ורוח הלחימה בצה"ל.

החותמים מדגישים כי ערך הניצחון של צה"ל במלחמה תלוי באופן ישיר בשמירה על חוסנו הרוחני והמוסרי של הצבא, וכי עירוב מגדר ביחידות קדמיות פוגע במטרה עליונה זו. למרות ניסיונות תיווך ושיח מול הדרגים הצבאיים, חוסר ההסכמות והתשובה הרופסת של המערכת הובילו להחרפת הצעדים. מעבר לחותמים הגלויים, רבנים וראשי ישיבות נוספים הצטרפו למכתב וחתמו עליו בעילום שם.

רשימת ראשי הישיבות הבולטים שהצטרפו למכתב: הרב יהושע שפירא – ראש ישיבת רמת גן, הרב בן ציון אלגאזי – ראש ישיבת רמת גן, הרב אפרים ג'יאמי – ראש ישיבת גבעת אולגה, הרב יצחק נריה – ראש ישיבת תורה בציון.

הרב ישעיהו מייטליס – ראש ישיבת נהריה, הרב משה חי בהר"ב – ראש ישיבת רמת השרון, הרב יוני הרוש – ראש ישיבת באר שבע, הרב יעקב בר חן – ראש ישיבת טירת הכרמל, הרב יגאל קוטאי – ראש ישיבת המאירי.

המהלך הנוכחי מייצר טלטלה משמעותית ביחסי הצבא והציונות הדתית, ומעמיד בסימן שאלה את המשך גיוסם של מאות בני ישיבות לחיל השריון בסבבים הקרובים. ראשי הישיבות אמרו כי תלמידיהם ימשיכו להתגייס ליחידות הלוחמות, ודרשו מצה״ל למצוא פיתרון לבעלי פרופיל קרבי שאינו מאפשר שירות בחי״ר.