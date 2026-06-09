מרד ראשי ישיבות ההסדר: לא נשלח תלמידים לשריון

לקראת החיול הצפוי בשבוע הבא, שורת ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון, כבר החל מהגיוס הבא - זאת בעקבות ההחלטה לערב לוחמות בטנקים

טלטלה בצה"ל: בעקבות ההחלטה לערב לוחמות בטנקים, 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו הערב (שלישי) על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון החל מהגיוס הבא. המהלך מגיע שבוע לפני הליך החיול של התלמידים לגיוס הקרוב, ובעקבות החלטת בג"ץ המחייבת את שילובן של לוחמות בשריון.

במכתב ששלחו ראשי הישיבות, הם דורשים מצה״ל למצוא פיתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בחי״ר. ״אנו החתומים מטה, ראשי ישיבות הסדר, שתלמידנו נמצאים בחזית הלחימה רואים בחומרה רבה את החלטת הבג"צ, לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן״, פתחו ראשי הישיבות את מכתבם.

"אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה" נאמר במכתב. "אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה״.

בסיכום ראשי הישיבות הודיעו כי "לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם".

אלו החותמים על המכתב

על המכתב חתמו: ראש ישיבת אלון מורה, הרב שחר אימבר; ראש ישיבת איתמר, הרב יהושע ואן דייק; ראש ישיבת הכותל, הרב ברוך וידר; ראש ישיבת "ניר" בקרית ארבע, הרב נועם ולדמן; ראש ישיבת "אור וישועה" בחיפה, הרב אליהו רחמים זיני; ראש ישיבת כרמיאל, הרב יעקב ידיד; ראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון; ראש ישיבת חולון, הרב חגי לונדין; ראש ישיבת שדרות, הרב דוד פנדל; ראש ישיבת ההסדר "איילת השחר" באילת, הרב יוסי רודריגז; וראש ישיבת חולון, הרב טל שאוליאן.

בנוסף, נאמר כי ישנם שלושה ראשי ישיבות הסדר נוספים שהצטרפו למסמך, אך ביקשו שלא להזכיר את שמם.