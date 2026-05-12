טל לסרוגים: "ראשי הישיבות מתחננים לפגישה - והרמטכ"ל מסרב"

חה"כ אוהד טל חושף בשיחה עם סרוגים את העימות החריג מול הרמטכ"ל סביב שילוב נשים בשריון, וטוען: "ראשי ישיבות מתחננים לפגישה ומקבלים התעלמות"

העימות החריג בין חה"כ אוהד טל לרמטכ"ל אייל זמיר בוועדת החוץ והביטחון חשף משבר עמוק מול ישיבות ההסדר והמכינות. בשיחה עם סרוגים טוען טל: צה"ל מתעלם מאזהרות הרבנים דווקא בזמן מחסור חמור בלוחמים.

אם יש מחסור בלוחמים, למה אתם פוגעים בישיבות ההסדר?!

בשיחה עם סרוגים, לאחר הדיון הסוער בוועדת החוץ והביטחון, תיאר חה"כ אוהד טל את הרקע לעימות החריג מול הרמטכ"ל אייל זמיר.

לדבריו, זמיר פתח בדיון סקירה רחבה על האתגרים הביטחוניים: "הוא דיבר על לבנון, סוריה, איראן, החות'ים, עזה ויהודה ושומרון, והסביר שיש משבר במילואים ושצה"ל חייב עוד כוח אדם לוחם".

"אז שאלתי אותו שאלה פשוטה" סיפר "'אם יש מחסור כזה חמור בלוחמים, איך אתם מתעקשים לקדם עכשיו את שילוב הבנות בשריון? כשכל ראשי ישיבות ההסדר, המכינות והמדרשות זועקים שזה עלול לפגוע אנושות ביכולת שלהם לשלוח תלמידים ליחידות הקרביות?'".

מתחננים להיפגש עם הרמטכ"ל

טל הדגיש כי ההתנגדות למהלך אינה מגיעה רק מהאגף החרד"לי בציונות הדתית.

"אלה לא רבנים קיצוניים" אמר "אלה הרב יעקב מדן, הרבנים של ישיבת הגוש, ראשי מכינות וישיבות מהקיבוץ הדתי. אנשים הכי ממלכתיים שיש. והם מתחננים כבר חודשים להיפגש עם הרמטכ"ל והוא פשוט לא מוכן".

לדבריו "אין ציבור ששולח יותר לוחמים לצה"ל מהציבור הזה. במיוחד בשריון. וברגע שאתה מכניס שירות מעורב לשריון - בפועל אתה מכניס את זה לכל הצבא, כי היום הכול עובד בצוותי קרב חטיבתיים מעורבים".

טל טען כי בצה"ל גם מתעלמים מלקחי העבר: "כבר עשיתם את הטעות הזאת בתותחנים ובנ"מ, והיום יש שם משבר כוח אדם. עכשיו חוזרים על אותו דבר בשריון דווקא בזמן מלחמה".

שני גדודי שריון חרדיים

במהלך הראיון חשף טל כי כבר בפברואר 2024 הונחה בפני צה"ל תוכנית להקמת פלוגות שריון חרדיות בכל מחזור גיוס.

"אם היו מקדמים את התוכנית הזאת בזמן היום כבר היו שני גדודי שריון חרדיים מלאים" אמר "אבל לא עשו עם זה כלום. ואז אומרים שאין כוח אדם?"

"זה משדר מסר קשה גם לחרדים. אם אפילו הציבור הדתי-לאומי כבר מרגיש שאי אפשר לסמוך על צה"ל בנושאים האלה, איך מצפים שהחרדים יאמינו?".

הרמטכ"ל סירב להקשיב

הוא סיפר כי רק לאחר שהתעקש לקבל תשובה, הרמטכ"ל התייחס לטענותיו.

"הוא אמר שחשוב לו שצה"ל יישאר 'צבא העם', ושאי אפשר שכל אחד יבוא עם תנאים" סיפר טל "עניתי לו: 'במחילה, זו פשוט בושה. אף אחד לא אמר לא לגייס נשים. רק ביקשנו שתשבו עם ראשי הישיבות ותמצאו פתרונות שלא פוגעים באחרים'".

"חיילים מספרים סיפורים מזעזעים"

לקראת סוף הראיון עבר טל לטון חריף במיוחד, וסיפר על עדויות שקיבל מחיילים וממילואימניקים.

"התקשרו אליי חיילים שסיפרו על דברים בלתי נתפסים" טען "על לוחמי מילואים שמכריחים אותם לישון באוהל עם חיילת, על חיילות שנשלחות לבד לשמור על פועלים ערבים, על דרישות הזויות בשטח".

"כך לא נראה צבא שממוקד בניצחון. כך נראה צבא שעסוק באג'נדות פרוגרסיביות במקום בהכרעה".

טל סיכם באזהרה חריפה: "אם ישיבות ההסדר, המכינות והמדרשות יפסיקו לשלוח תלמידים ליחידות הקרביות - צה"ל כולו ייכנס למשבר".