קלילה יותר מפסטת שמנת, טעימה לא פחות: פסטה לימונית מושלמת

לא כל פסטה חייבת להגיע עם רוטב עגבניות או שמנת כבדה. המתכון הזה משלב לימון ופרמזן ליצירת מנה קלילה, רעננה וטעימה במיוחד שמוכנה בתוך דקות.

מצרכים: 250 גרם פסטה

30 גרם חמאה

1 כף שמן זית

2 שיני שום כתושות

מיץ מלימון אחד

גרידה מחצי לימון

1/2 כוס שמנת לבישול

1/2 כוס פרמזן מגורד

מלח ופלפל שחור

פטרוזיליה קצוצה להגשה אופן ההכנה: מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן ושומרים חצי כוס ממי הבישול. ממיסים במחבת את החמאה עם שמן הזית ומוסיפים את השום. לאחר כדקה מוסיפים את מיץ הלימון, גרידת הלימון והשמנת. מוסיפים את הפרמזן ומערבבים עד שהרוטב אחיד. מוסיפים את הפסטה המבושלת ומעט ממי הבישול עד לקבלת המרקם הרצוי. מתבלים במלח ופלפל, מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.