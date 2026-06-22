קלילה יותר מפסטת שמנת, טעימה לא פחות: פסטה לימונית מושלמת

לא כל פסטה חייבת להגיע עם רוטב עגבניות או שמנת כבדה. המתכון הזה משלב לימון ופרמזן ליצירת מנה קלילה, רעננה וטעימה במיוחד שמוכנה בתוך דקות.
מצרכים:
- 250 גרם פסטה
- 30 גרם חמאה
- 1 כף שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- מיץ מלימון אחד
- גרידה מחצי לימון
- 1/2 כוס שמנת לבישול
- 1/2 כוס פרמזן מגורד
- מלח ופלפל שחור
- פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן ההכנה:
- מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן ושומרים חצי כוס ממי הבישול.
- ממיסים במחבת את החמאה עם שמן הזית ומוסיפים את השום.
- לאחר כדקה מוסיפים את מיץ הלימון, גרידת הלימון והשמנת.
- מוסיפים את הפרמזן ומערבבים עד שהרוטב אחיד.
- מוסיפים את הפסטה המבושלת ומעט ממי הבישול עד לקבלת המרקם הרצוי.
- מתבלים במלח ופלפל, מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.
תגובות