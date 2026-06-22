משרד החוץ מאשר: 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס בארה"ב

סוף עצוב: יומיים אחרי התרסקות המטוס הקל במדינת מרילנד שבארה"ב, משרד החוץ אישר כעת (שני) באופן רשמי כי שלושה ישראלים נהרגו באירוע.

ממשרד החוץ נמסר כי "קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עמן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות".

כאמור, התרסקות המטוס הקל התרחשה בשעות הלילה המאוחרות של יום שבת, בזמן טיסה מהעיר אושן סיטי שבניו ג'רזי לעבר מחוז מונטגומרי במרילנד. בעיתון "בולטימור סאן" דווח כי כלי הטיס היה מדגם "פייפר PA-28", הנחשב כמטוס אימון נפוץ בארה"ב וככל הנראה שימש לטיסת אימונים של בית ספר מקומי לטיסה.

שרידי המטוס התגלו לראשונה אתמול בשעות הבוקר מאחורי מתחם מגורים וסמוך למגרש משחקים במחוז פרינס ג'ורג', בתום מבצע חיפושים נרחב. צוותי חירום שהגיעו למקום קבעו את מותם של הטייס ושני הנוסעים. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור אם היו נוסעים נוספים על המטוס מלבד שלושת ההרוגים.

בשלב זה הנסיבות של התאונה הקשה עדיין לא ברורות. חקירת האירוע מנוהלת על ידי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB) ומנהל התעופה הפדרלי האמריקני (FAA).