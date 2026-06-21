טרגדיה קשה: 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס

אסון תעופה קשה מעבר לים: שלושה בני אדם בעלי אזרחות ישראלית נהרגו היום (ראשון) בהתרסקות קטלנית של מטוס קל במדינת מרילנד שבארצות הברית. כוחות הביטחון וההצלה האמריקניים, שהוזעקו לזירה החריגה, נאלצו לקבוע את מותם של השלושה במקום.

המטוס המעורב בתאונה הקשה הוא מטוס קל מדגם Piper PA-28, אשר המריא מוקדם יותר ממדינת ניו ג'רזי – ככל הנראה במסגרת פעילות של בית ספר מקומי לטיסה. על פי ההערכות הרשמיות של גורמי אכיפת החוק בארצות הברית, על סיפון המטוס שהו באותה העת הטייס ושני נוסעים בלבד. הם היו היחידים במטוס בזמן האירוע, ולמרבה הצער לא דווח על ניצולים מההתרסקות.

השברים נמצאו מאחורי שכונת מגורים

כלי התקשורת בארצות הברית דיווחו בהרחבה על האסון וציינו כי המטוס התרסק בשטח פתוח באזור מחוז פרינס ג'ורג' (Prince George's County). עם קבלת הדיווחים הראשוניים על היעלמות המטוס מהמכ"ם, פתחו כוחות ההצלה במבצע סריקות נרחב וממושך בתנאי שטח מורכבים.

החיפושים האינטנסיביים אחר שרידי המטוס נמשכו עמוק אל תוך הלילה, ורק בסביבות השעה 3:45 לפנות בוקר (לפי שעון מקומי) הצליחו הכוחות לאתר את זירת האסון. השברים נמצאו בתוך אזור מיוער וסבוך, הממוקם ממש מאחורי שכונת מגורים מקומית. מעוצמת הפגיעה בקרקע, ההריסות והשרידים של כלי הטיס התפרסו על פני שטח נרחב של כ-30 מטרים.

הרשויות הפדרליות פתחו בחקירה

נכון לשעה זו, הסיבה שהובילה להתרסקות הטרגית עדיין אינה ברורה. הרשויות המוסמכות בארצות הברית כבר הודיעו על פתיחת חקירה רשמית ומקיפה לבירור נסיבות התאונה המזעזעת.

מדוברות משטרת מדינת מרילנד נמסר כי שוטרים רבים, לצד חוקרי תאונות תעופה מומחים, פועלים ברגעים אלה בזירת האירוע על מנת לשחזר את דקות הטיסה האחרונות. במקביל, נציגים של הרשויות הפדרליות האמריקניות החלו באיסוף ממצאים טכנולוגיים ופיזיים מהשטח, אשר צפויים לסייע בקביעת הנסיבות המדויקות שהובילו לנפילת המטוס.