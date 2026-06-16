משרד החוץ בהודעה חריגה נגד סמוטריץ': "אין כל שינוי"

משרד החוץ יוצא בהבהרה רשמית וחריגה ומצנן את ההצהרות הפוליטיות שנשמעו היום. בעקבות דבריו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לפיהם הוא הוביל לביטולו של הסכם חברון, מבהירים במשרד החוץ כי בניגוד מוחלט לאותן אמירות – ההסכם לא בוטל ונותר בתוקף.

על פי עמדת משרד החוץ, מעבר לצעד ממוקד שנעשה לפני מספר חודשים, לא חל כל שינוי רוחבי במעמדו של ההסכם שנחתם בשנות התשעים.

במשרד מפרטים כי לפני מספר חודשים אכן התקבלה החלטה בקבינט המדיני-ביטחוני, אך זו נגעה נקודתית ובלעדית לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס ליישוב היהודי בחברון ולאתרי מורשת יהודיים באזור. החלטה זו נבעה מהיעדר כל שיתוף פעולה בנושא מצד עיריית חברון במשך שנים ארוכות, ומעבר למענה הנקודתי הזה – לא חל כל שינוי אחר.