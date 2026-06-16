סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

משרד החוץ בהודעה חריגה נגד סמוטריץ': "אין כל שינוי"

משרד החוץ בראשות גדעון סער פרסם הודעה חריגה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

17:02
3 תגובות
משרד החוץ בהודעה חריגה נגד סמוטריץ': "אין כל שינוי"
צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90
((ללא קרדיט))

משרד החוץ יוצא בהבהרה רשמית וחריגה ומצנן את ההצהרות הפוליטיות שנשמעו היום. בעקבות דבריו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לפיהם הוא הוביל לביטולו של הסכם חברון, מבהירים במשרד החוץ כי בניגוד מוחלט לאותן אמירות – ההסכם לא בוטל ונותר בתוקף.

על פי עמדת משרד החוץ, מעבר לצעד ממוקד שנעשה לפני מספר חודשים, לא חל כל שינוי רוחבי במעמדו של ההסכם שנחתם בשנות התשעים.

במשרד מפרטים כי לפני מספר חודשים אכן התקבלה החלטה בקבינט המדיני-ביטחוני, אך זו נגעה נקודתית ובלעדית לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס ליישוב היהודי בחברון ולאתרי מורשת יהודיים באזור. החלטה זו נבעה מהיעדר כל שיתוף פעולה בנושא מצד עיריית חברון במשך שנים ארוכות, ומעבר למענה הנקודתי הזה – לא חל כל שינוי אחר.

עוד בחדשות

בלתי נתפס: המהלך שיעניק לנתניהו את הניצחון בבחירות

סרוגים18:27

בליווי טל רוסו: שאול מרידור יוביל את שיקום הצפון

חדשות סרוגים17:41

תופרים חליפות: נפתח הקרב באופוזיציה על התיק היוקרתי

סרוגים16:35

ניר חפץ בטוח: זה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל

סרוגים16:17

תבוסה משפילה לחרדים: חוק המעונות לא יקודם

אריה יואלי15:40

תגובות

3
3
יו
לפני שעה

אין צורך לצנן. אף אחד לא מתייחס לקטנטן ברצינות

2
עדינה
לפני שעה

איפה הימים שבהם מנהיגי הליכוד והימין דיברו אמת ועמדו מאחורי המילים שלהם? גדלתי על ערכי הליכוד של בגין ושמיר שידעו מהי אחריות לאומית, והיום הממשלה הזו מאכילה אותנו בספינים מביכים ומצגים שקריים. נתניהו נחלש ונותן לקיצוניים לנהל פה הצגות יח"צ מביכות במקום להוביל את המדינה באומץ ובניקיון כפיים.

1
שרית
לפני שעה

איך אפשר להרגיש ביטחון כשהשרים שלנו עסוקים ביחסי ציבור במקום במעשים? עצוב לראות איך פעם היו לנו מנהיגים ישרים שקיבלו החלטות קשות, והיום אנחנו מקבלים רק הצהרות ריקות שמשרד החוץ נאלץ להכחיש מיד. המדינה שלנו צריכה ריפוי ולא שקרים.