הטריק של יונה קפח: ריזורט יוקרתי בחו"ל בחצי מחיר

חופשה משפחתית בחו"ל היא תמיד פרויקט, אבל כשמדובר בשמירה על כשרות וארגון שבת בתוך שעות ספורות מהנחיתה – האתגר עולה שלב. אושיית הרשת יונה קפח יצאה עם משפחתה לנופש בלרנקה שבקפריסין, והוכיחה לכולנו שעם קצת תכנון נכון (וכמה פריטים מהבית), אפשר ליהנות מכל העולמות בראש שקט.

אז איך היא עשתה את זה? הנה מפת הדרכים לחופשה המושלמת.

מיקום זה הכל: הלוקיישן המנצח לשבת

הנחיתה בלרנקה נקבעה ליום שישי, מה שהשאיר חלון זמנים קצר במיוחד להתארגנות לשבת. הפתרון של יונה? אסטרטגיה גיאוגרפית. "השלב הראשון זה ששכרנו דירה בבית דירות צמוד לבית חב"ד בלרנקה. ככה כבר סגרנו את הפינה של שבת!" היא משתפת.

הקרבה הפיזית לבית חב"ד (ממש מול החלון) אפשרה להם להזמין מראש את ארוחות השבת, להבטיח אוכל כשר למהדרין, ובעיקר – ליהנות משקט נפשי ומאפס דאגות לגבי בישולים ביום שישי הלחוץ.

המטבח הנייד: מה באמת צריך לסחוב מהארץ?

בדירה ששכרו היה מטבח מאובזר, ויונה הגיעה מוכנה מהבית עם כלי בישול בסיסיים כדי שתוכל להכין לבנות "בקטנה" חביתות ופסטה בבקרים. יחד עם הכלים, היא ארזה עוד מהארץ פסטה, רסק עגבניות ושמן.

עם זאת, במבט לאחור, יונה מגלה שלא הכל חייבים לסחוב במזוודה: "בדיעבד לא היינו צריכים לסחוב, כי בבית חב"ד פה יש מיני מכולת עם כל המוצרים מהארץ, שזה ממש שיחוק!".

בנוסף, המשפחה הצטיידה בפירות וירקות מקומיים לנשנושים, ואפילו קפצה לרשת "ג'מבו" המקומית, רכשה טוסטר חדש, וסגרה ערב מפנק במיוחד של טוסטים חמים.

הטיפ השווה: חוויית מלון בלי לשלם על מלון

אחד הטיפים המבריקים שיונה מציגה למטיילים בחו"ל נוגע לחופש עצמו. במקום לשלם הון עתק על מלון ריזורט יקר (שממילא קשה לנצל בו את חדר האוכל בשל מגבלות כשרות), המשפחה שכרה רכב, טיילה באזור, ובאחד הימים פשוט יישמה את שיטת ה-"Day Pass":

נוסעים למלון שווה באזור.משלמים כניסה יומית לבריכה.נהנים מכל מתקני הריזורט ליום אחד – וחוסכים אלפי שקלים.

בסופו של דבר, החופשה של יונה קפח מוכיחה שלא צריך להתפשר על הנוחות או על הכשרות – כל מה שצריך זה לבחור את הדירה הנכונה, להכיר את המכולת של בית חב"ד, ולדעת איפה לקנות טוסטר