15 דקות על השעון: פסטה רוזה קרמית וטעימה במיוחד

אם אתם מחפשים ארוחה מהירה שלא דורשת יותר מדי עבודה במטבח, פסטה רוזה היא תמיד פתרון מצוין. רוטב קרמי, מעט עגבניות ופסטה טובה - וזה כל הסיפור. המתכון הזה מוכן בכרבע שעה ומתאים גם לארוחת ערב באמצע השבוע וגם לאירוח קליל.

מצרכים חבילת פסטה

1 כף שמן זית

2 שיני שום כתושות

1 מכל שמנת לבישול

3 כפות רסק עגבניות

חצי כפית פפריקה מתוקה

מלח ופלפל לפי הטעם

פרמזן מגורד להגשה (לא חובה) אופן ההכנה מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן ומסננים. מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את השום כדקה. מוסיפים את רסק העגבניות והפפריקה ומערבבים היטב. יוצקים את השמנת, מתבלים במלח ופלפל ומבשלים כ-3 דקות. מוסיפים את הפסטה המבושלת לרוטב ומערבבים עד שכל הפסטה מצופה ברוטב. מגישים עם פרמזן מגורד מעל. רוצים לשדרג? אפשר להוסיף פטריות מוקפצות, קוביות בטטה צלויות, ברוקולי מאודה או אפילו סלמון אפוי. כך תקבלו מנה חגיגית ומרשימה בלי להשקיע שעות במטבח.