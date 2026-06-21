15 דקות על השעון: פסטה רוזה קרמית וטעימה במיוחד

אם אתם מחפשים ארוחה מהירה שלא דורשת יותר מדי עבודה במטבח, פסטה רוזה היא תמיד פתרון מצוין. רוטב קרמי, מעט עגבניות ופסטה טובה - וזה כל הסיפור. המתכון הזה מוכן בכרבע שעה ומתאים גם לארוחת ערב באמצע השבוע וגם לאירוח קליל.
מצרכים
- חבילת פסטה
- 1 כף שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- 1 מכל שמנת לבישול
- 3 כפות רסק עגבניות
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל לפי הטעם
- פרמזן מגורד להגשה (לא חובה)
אופן ההכנה
- מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן ומסננים.
- מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את השום כדקה.
- מוסיפים את רסק העגבניות והפפריקה ומערבבים היטב.
- יוצקים את השמנת, מתבלים במלח ופלפל ומבשלים כ-3 דקות.
- מוסיפים את הפסטה המבושלת לרוטב ומערבבים עד שכל הפסטה מצופה ברוטב.
- מגישים עם פרמזן מגורד מעל.
רוצים לשדרג?
אפשר להוסיף פטריות מוקפצות, קוביות בטטה צלויות, ברוקולי מאודה או אפילו סלמון אפוי. כך תקבלו מנה חגיגית ומרשימה בלי להשקיע שעות במטבח.
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