סרוגים
נקודה יומית למחשבה● צפו

הנקודה האדומה: מעשה בנשיא העליון ושלושה כובעים

שופטי העליון דנו היום בעתירות נגד חוק יסוד המשנה את שיטת בחירתם בלי לדאוג מניגוד עניינים. ולמה שידאגו כשנשיא העליון מרכז את כל הכוח לנקודה(אדומה) אחת?

17:46
1 תגובות
יצחק עמית
יצחק עמית | צילום: (צילום: חיים גולדברג / פלאש90)
הנקודה האדומה ו תמוז תשפ"ו
הנקודה האדומה ו תמוז תשפ"ו | צילום: אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"11 שופטי בית המשפט העליון דנו הבוקר בעתירות נגד חוק יסוד השפיטה שמשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. שופטי עליון הם אנשים נאצלים ומורמים מעם. אין להם ניגוד עניינים כשהם באים לדון בחוקים הקשורים אליהם במישרין. כמו שלא הייתה להם בעיה לדון בעתירה לביטול בחירת מבקר המדינה, עתירה הנוגעת במישרין לחברם לשעבר השופט בדימוס יוסף אלרון. ניגודי עניינים זה רק לפוליטיקאים בכלל ושל הימין בפרט.

אבל יותר מכך.

יצחק עמית הוא ביום-יום ראש הרשות השופטת. כשהוא דן בשנה האחרונה בפיטורי רונן בר, במינוי של זיני לראש השב"כ ושל גופמן לראש המוסד, ורק בשבוע שעבר פסל את מועצת הרשות השנייה, הוא הופך את עצמו גם לראש הרשות המבצעת.

הבוקר כשהוא דן בחוק יסוד של הכנסת - הוא כבר שם על הראש כובע שלישי - ראש הרשות המחוקקת.

השופט עמית שמע על הפרדת רשויות? לא במשמרת שלו!

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הניתוחים, הפרשנויות והסיפורים החמים, מוגשים בצורה מעמיקה וממוקדת ישר למייל

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0

עוד בחדשות

תגובות

1
1
גלי
לפני שעה

עמית הכסיל בעוד 15 שנה ופחות מכך כבר לא תשב על כסאך שאתה דבוק אליו