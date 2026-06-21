הנקודה האדומה: מעשה בנשיא העליון ושלושה כובעים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"11 שופטי בית המשפט העליון דנו הבוקר בעתירות נגד חוק יסוד השפיטה שמשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. שופטי עליון הם אנשים נאצלים ומורמים מעם. אין להם ניגוד עניינים כשהם באים לדון בחוקים הקשורים אליהם במישרין. כמו שלא הייתה להם בעיה לדון בעתירה לביטול בחירת מבקר המדינה, עתירה הנוגעת במישרין לחברם לשעבר השופט בדימוס יוסף אלרון. ניגודי עניינים זה רק לפוליטיקאים בכלל ושל הימין בפרט.

אבל יותר מכך.

יצחק עמית הוא ביום-יום ראש הרשות השופטת. כשהוא דן בשנה האחרונה בפיטורי רונן בר, במינוי של זיני לראש השב"כ ושל גופמן לראש המוסד, ורק בשבוע שעבר פסל את מועצת הרשות השנייה, הוא הופך את עצמו גם לראש הרשות המבצעת.

הבוקר כשהוא דן בחוק יסוד של הכנסת - הוא כבר שם על הראש כובע שלישי - ראש הרשות המחוקקת.

השופט עמית שמע על הפרדת רשויות? לא במשמרת שלו!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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