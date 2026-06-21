דיון דרמטי: בג"ץ דן בחוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים 

בג"ץ דן היום (ראשון) בהרכב מורחב של 11 שופטים, בחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במהלך המלחמה.

נשיא העליון השופט יצחק עמית פתח את הדיון: "התכנסנו היום בהרכב מורחב לדון בשש העתירות שלפנינו המכוונת נגד תיקון לחוק יסוד השפיטה וחוק בתי המשפט. נקודת המוצא שאינה שנויה במחלוקת שתיקוני החקיקה מחוללים שינוי משמעותי בדרך שבה ממנים שופטים בישראל מזה שבעה עשורים.

בתמצית עד כה היו תשעה חברים בוועדה לבחירת שופטים - ארבעה מהדרג הפוליטי ולצידם חמישה משפטנים. עד כה מינוי שופט לעליון היה ברב של שבעה חברים. ההסדר החדש מחזק את כוחו של הדרג הפוליטי בוועדה. הוחלט על הוצאת נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה, במקומם יהיו שני מינויים של נבחרי ציבור במינוי פוליטי, כך הרכב הוועדה החדש יכלול רב מובנה של ששה נציגים של הדרג הפוליטי ולצידם שלושה שופטים".

לדברי נשיא העליון "כללי ההצבעה שונו - צריך הסכמה של נציג קואליציה ואופוזיציה למינוי שופטים, אך למינוי שופט עליון די בהסכמה של נציגי הקואליציה והאופוזיציה למינוי שופט... ההסדר החדש ייכנס לתוקף בכנסת ה-26, כלומר הבאה. העותרים מעלים שורת טענות נגד ההסדר, במרכזן שדינו להתבטל משום שהתיקון החוקתי אינו חוקתי, בהתאם לתקדים שהיה בבג"ץ על עילת הסבירות".

"הטענה היא כי ההסדר מוביל לפוליטיזציה של מינוי שופטים תוך פגיעה קשה בשלטון החוק. היועצת המשפטית תומכת בעותרים נגד החוק. הממשלה טוענת שיש להמתין עם הביקורת השיפוטית עד לכנסת הבאה.

משיבי הכנסת והממשלה טוענים כי הטענות הן ספקולטיביות ולא הונחה תשתית. נתנו כבר צו על תנאי. אנו מציגים להתמקד בטענה של התיקון שאינו חוקתי. ברור שיש הרבה טענות לגבי הפגמים בהליך החקיקה וזה לפנינו, אבל בעניינים האלו נסתפק במה שכתוב".

החוק הישן קבע כי שופטים ימונו בוועדה לבחירת שופטים שמורכבת מתשעה חברים מכל הרשויות: שלושה שופטי עליון, שני נציגי לשכת עורכי הדין, שני שרים כולל שר המשפטים, ושני חברי כנסת.

בחוק החדש שעבר, יישארו תשעה חברי ועדה אולם הרכבה ישונה במקום נציגי לשכת עורכי הדין ימונו "שני נציגי ציבור שהם עורכי דין עם כשירות של שופט עליון שיבחרו הקואליציה והאופוזיציה". כלומר, הלשכה, גורם מקצוע, שעומדת כיום נגד מהלכי ההפיכה המשפטית שמובילה הקואליציה תסולק מהוועדה לבחירת שופטים.