"יצחק עמית לא יודע מהי דמוקרטיה": רוטמן במתקפה חריפה

חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, פתח במתקפה חזיתית וישירה נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. בדברים נוקבים שפרסם, טען רוטמן כי "כל מילה נוספת מיותרת" וכי השופט עמית אינו מבין את מהותה של הדמוקרטיה ואת המשמעות של אחריותיות כלפי הציבור הרחב.

לדברי יו"ר הוועדה, רמת הבורות שמפגין האדם שעומד כעת בראש מערכת בתי המשפט בישראל היא מדאיגה ביותר. במרכז הביקורת החריפה של חה"כ רוטמן עומדת סוגיית מנגנון בחירת השופטים הנהוג בישראל, נושא שנמצא בליבת המחלוקת הציבורית והמשפטית. רוטמן הדגיש כי המצב הקיים בארץ, שבו לשופטים ישנו משקל מכריע בוועדה, חורג באופן קיצוני מהמקובל בעולם המערבי. לדבריו, אין כמעט אף מדינה בעולם שמעניקה לשופטים מכהנים זכות וטו על בחירת השופטים החדשים שייכנסו למערכת, ובמרבית המדינות הדמוקרטיות השופטים כלל אינם מהווים חלק מהליך הבחירה. העימות הנוכחי מהווה עליית מדרגה נוספת במתיחות רבת השנים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. פוליטיקאים מהקואליציה תוקפים מזה זמן רב את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בטענה כי השיטה הנוכחית מאפשרת לשופטי בית המשפט העליון לשכפל את עצמם ולמנוע כניסת שופטים בעלי תפיסת עולם שונה. דבריו של רוטמן מבהירים כי למרות חילופי הגברי בצמרת הרשות השופטת, הוויכוח על הרפורמה המשפטית ושינוי מאזן הכוחות בין הרשויות רחוק מלהסתיים.