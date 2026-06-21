 העיתונאי הלבנוני: אביחי אדרעי יותר טוב ללבנון מנעים קאסם 

הביקורת הפנימית בלבנון נגד חיזבאללה מגיעה לטונים גבוהים במיוחד. בסרטון שרץ ברשתות, העיתונאי הלבנוני ראמי נעים הידוע בעמדותיו האנטי חיזבאללה המובהקות לא חסך שבטו מסגן מזכ"ל הארגון, נעים קאסם, ומתח ביקורת חריפה על כלי התקשורת שבוחרים לארח אותו.

ראמי עושה השוואה שצפויה להפתיע לא מעט אנשים. לדבריו דו"ץ בערבית אביחי אדרעי, רחום יותר מאשר בכירי חיזבאללה, צה"ל מהזהיר אזרחים לפני תקיפות בשונה מחיזבאללה שמסכן את תושבי לבנון ללא כל התראה.

איך אתם נותנים במה לטרוריסט כמו נעים קאסם? תהה נעים בכעס. מדובר במחבל לכל דבר. אסור לשדר אותו ואסור ללבנונים לשמוע את המשוגע הזה.