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המלחמה בחיזבאללה מבפנים

 העיתונאי הלבנוני: אביחי אדרעי יותר טוב ללבנון מנעים קאסם 

ראמי נעים, מהקולות הבולטים בלבנון שמתנגדים לחיזבאללה, יוצא נגד מתן הבמה לנעים קאסם ומבהיר: מדובר במחבל משוגע שלא צריך להישמע

16:26
2 תגובות
נעים קאסם
נעים קאסם | צילום: (Hamed Malekpour)

הביקורת הפנימית בלבנון נגד חיזבאללה מגיעה לטונים גבוהים במיוחד. בסרטון שרץ ברשתות, העיתונאי הלבנוני ראמי נעים הידוע בעמדותיו האנטי חיזבאללה המובהקות לא חסך שבטו מסגן מזכ"ל הארגון, נעים קאסם, ומתח ביקורת חריפה על כלי התקשורת שבוחרים לארח אותו.

ראמי נעים
ראמי נעים| צילום: ללא קרדיט

ראמי עושה השוואה שצפויה להפתיע לא מעט אנשים. לדבריו דו"ץ בערבית אביחי אדרעי, רחום יותר מאשר בכירי חיזבאללה, צה"ל מהזהיר אזרחים לפני תקיפות בשונה מחיזבאללה שמסכן את תושבי לבנון ללא כל התראה.

איך אתם נותנים במה לטרוריסט כמו נעים קאסם? תהה נעים בכעס. מדובר במחבל לכל דבר. אסור לשדר אותו ואסור ללבנונים לשמוע את המשוגע הזה.

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תגובות

2
2
שרון (כמה צפוי)
לפני 38 דקות

שמעתי את העיתונאי הלבנוני וקלטתי שאפילו שם קולטים שהקבינט המביך שלנו מנהל מלחמה בלי שום אסטרטגיה!!!

1
אבא חרד
לפני 37 דקות

ברחתי מהבית שלי בצפון לפני שנה וכל יום מחדש הממשלה הזו מאכזבת אותי מול חיזבאללה!!!