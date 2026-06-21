"עד גיל 24": כתב חדשות 12 מטיל איסור קיצוני על בתו הקטנה

אנחנו רגילים לראות את כתב חדשות 12, גלעד שלמור, מדווח על פרשות פליליות מורכבות ומסקר אירועים קשוחים מהשטח. אבל הפעם, העיתונאי המוערך נאלץ להתמודד עם חזית חדשה ומאתגרת לא פחות: מחזרים עתידיים לבת שלו.

בסטורי משעשע במיוחד שהעלה אמש לחשבון האינסטגרם שלו, שיתף שלמור תמונה של בתו אילן כשהיא מחייכת למצלמה ולובשת חולצה ורודה עם מסר חד-משמעי באנגלית: "SORRY BOYS DADDY SAYS NO DATING" (סליחה בנים, אבא אומר שאין דייטים). תוכנית המגננה לטווח ארוך אם מישהו חשב שמדובר בבדיחה חולפת או באפיזודה חד-פעמית, שלמור מיהר להבהיר שיש לו כבר אסטרטגיה מחושבת היטב לשנים הבאות. לצד התמונה המתוקה, הוא הוסיף כיתוב שמסביר בדיוק עד כמה הוא לוקח את העניין ברצינות: "רכשתי 10 חולצות כאלה, במידות הולכות וגדלות, שיספיקו עד גיל 24".