מכבי ת"א בהובלת המאמן עודד קטש, תפגוש הערב במשחק ביתי את הפועל ת"א(היכל מבטחים מנורה, 20:50). זה המשחק השלישי בין הקבוצות במסגרת סדרת הפלייאוף בליגת ווינר-סל, שעשוי להיות המשחק האחרון כי מכבי ביתרון 2:0 בסדרה.

ההרכבים הפותחים לא צפויים להשתנות משמעותית כשהפועל מקווה לשחזור המשחק המוצלח של ים מדר וגונת’ן מוטלי שהצטיינו במשחק השני, ובמכבי סומכים בעיקר על האיום המשולש קלארק בריסט וסורקין מתחת לסל. מכבי מגיעה למשחק בהרכב חסר בלי בלאט ולביא הישראלים ובזרים בלי ווקר, אבל לודברג שחזר מפציעה ושאר השחקנים כשירים והקבוצה כולה רעבה לניצחון.

אם מכבי ת"א תנצח כבר הערב את הסדרה, זו תהיה האליפות ה-58 בתולדות המועדון הצהוב ואליפות רביעית של עודד קטש כמאמן. קפטן מכבי ת"א ג’ון דיברת'ולומאו, שלאחרונה פורסם שברצונו להמשיך בקבוצה לעונה אחרונה בהחלט, צפוי לזכות באליפות שביעית בקריירה.

סטטיסטית, הפועל ת"א צריכה לדעת שמכבי ניצחה שלושה משחקים בכל חמשת סדרות הגמר בשיטת הטוב מחמישה משחקים שהשתתפה בהן, והפעם האחרונה שזכתה באליפות אחרי 4 משחקים הייתה לפני 26 שנה. אבל בכדורסל הישראלי מאמינים בניסים, ומבחינת האוהדים זה לא נגמר עד ששומעים את הבאזזר ויש תוצאה ברורה על הלוח.