מכבי ת"א סיימה את חצי גמר הפלייאוף בהישג "סוויפ" מרשים של 3:0 בסדרה, כשניצחה היום את הפועל חולון כמעט בשלושים הפרש, 89:61. הקלעים המובילים היו הורד, קלארק, סורקין וג'נקינס.

השחקן המצטיין של המשחק הוא שחקן מכבי ג'ימי קלארק, שחזר לפרקט אחרי היעדרות משישה משחקים וקלע 14 נקודות כשהוא ממוקם שני ברשימת הקלעים אחרי ג'יילן הורד ו-8 אסיסטים בסה"כ. בסיום המשחק אמר קלארק: "אני מאד שמח וזו עונה טובה מאד בשבילנו והקהל, ושיחקנו לפי התכנית ומוכנים לרגעים כאלה כמו שצריך. נתגבר על הפצועים ואנחנו מוכנים לדרבי התל-אביבי ולתת הצגה מעולה לאוהדים שלנו. אליפות למכבי תהיה הכל בשבילי ובעיקר בשביל הקהל שלנו".

מאמן מכבי ת"א עודד קטש ( (צילום: אורן בן חקון/פלאש 90) )

מאמן מכבי ת"א עודד קטש אמר בסיום שאף משחק הוא לא פשוט, ופרגן להפועל חולון על סדרת חצי גמר ראויה וטובה וציין שהעונה הזו לא קלה בגלל פציעות ומצב ביטחוני. קטש הדגיש שסדרת הגמר תהיה לא פשוטה בכלל כי "הפועל ת"א יודעים לשחק כדורסל טוב" כדבריו.

מכבי ת"א נערכת לסדרת גמר הפלייאוף בשבוע הבא, בהתחשב בעובדה שתמיר בלאט עדיין פצוע, גור לביא וטי ג'יי ליף עדיין לא כשירים לסגל ולא ידוע אם לוני ווקר ישחק.

גמר הפלייאוף יהיה דרבי צהוב-אדום נגד הפועל ת"א(שעלתה לגמר אחרי ניצחון במגרש וניצחון טכני על הפועל ירושלים), בשיטת הטוב מ-5 משחקים במידת הצורך- כשהמשחק הראשון יהיה בהיכל מבטחים מנורה ביום שלישי, 18.6.26 ב-20:00.