מרחק ניצחון אחד: מכבי ת"א עלתה ל-0:2 בסדרת הגמר

אחרי ה-75:96 המוחץ במשחק הראשון, מכבי תל אביב עשתה הערב (חמישי) צעד ענק ושמטה את השטיח מתחת לרגליים של היריבה העירונית. הצהובים גברו 98:102 על הפועל תל אביב בדרבי לוהט, עלו ל-0:2 מבטיח בסדרת גמר הפלייאוף, והם נמצאים כעת במרחק של ניצחון בודד מהנפת צלחת האליפות.

הפעם הפועל תל אביב היא זו שאירחה, כשהבעלים עופר ינאי כינה את שחקניו "רכים" אחרי התבוסה במשחק הראשון בניסיון לזעזע את המערכת. המאמן האדום דימיטריס איטודיס הותיר פעם נוספת מחוץ לסגל את דן אוטורו, והלביש את איגור קולשוב על חשבון איתי שגב, שאיבד לפני מספר ימים את אביו. מנגד, עודד קטש לא ביצע שינויים בסגל: לוני ווקר נותר בחוץ, תמיר בלאט וגור לביא המשיכו להיעדר, אך ג'ימי קלארק ואושיי בריסט עלו כשירים לחלוטין.

דרמת רבעים על הפרקט

הפועל ת"א הגיבה לביקורת עם פתיחה מוחצת. הרבע הראשון הסתיים בשוויון 20:20 מותח, אך ברבע השני האדומים לחצו על הדוושה וירדו למחצית ביתרון 46:48 (26:28 ברבע השני).

אלא שקטש וחניכיו לא נבהלו. ברבע השלישי מכבי תל אביב פשוט ברחה ליתרון דו-ספרתי בזכות רבע קטלני של 25:33, שהפך את המומנטום לחלוטין. ברבע האחרון, ערב עצום של ים מדר בשורות הפועל גרר את הגמר לקרב מותח וצמוד (23:25 לאדומים ברבע הרביעי), אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. איפוק ומקצוענות של איפ פה לונדברג, אושיי בריסט ורומן סורקין – שגם סיפק הטבעות מרהיבות – הבטיחו את ה-98:102 הענק של הצהובים.

האדומים ינסו להציל את העונה ולהישאר בחיים במשחק השלישי והקריטי בסדרה, שייערך ביום ראשון הקרוב, ה-21 ביוני, בשעה 20:50. האם מכבי תסגור סיפור ותחגוג תואר, או שהפועל תצליח להאריך את הסדרה הדרמטית הזו? המשך יבוא