מנסים להרגיע את הרוחות: ארה"ב במסר לאיראן אחרי התקיפות בלבנון

אחרי הפרות הפסקת האש: ארה"ב העבירה מסר לאיראן, לפיו ישראל לא מתכוונת להסלים עוד את התקיפות בלבנון - כך דווח כעת (שישי) ברשת CNN. המסר האמריקני מגיע על רקע המאמצים של ממשל טראמפ לנסות להרגיע את הרוחות ולהחזיר למסלול את שיחות המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין.

"חיזבאללה הפר את הפסקת האש. ישראל הגיבה, והסכימה להשאיר את הדברים כפי שהם" אמר גורם אמריקני המעורה בפרטים. "המסר הזה הועבר לאיראנים, ועכשיו האחריות היא בידי חיזבאללה - שצריכים לעצור".

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי 4 לוחמי צה"ל נפלו במהלך הלילה בדרום לבנון, ביניהם מפקד גדוד 52, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל. בתגובה, כוחות צה"ל פתחו היום בגל תקיפות נרחב בעומק לבנון, במסגרתו הותקפו מעל 80 מטרות של חיזבאללה, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות צבאיות.

מחקירה ראשונית עלה כי מטרה חשודה פגעה באופן ישיר בטנק של כוחות גדוד 52, אשר פועלים בתקופה האחרונה תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב הכפר תבנית שבדרום לבנון. בניגוד להערכות הראשוניות, בשלב זה לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ, וכלל כיווני החקירה נבדקים. האירוע המבצעי כולו נמצא עדיין בעיצומו של תחקיר מעמיק של פיקוד הצפון והגורמים המקצועיים.

בנוסף, במהלך הלילה זוהו שיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה, צה"ל חיסל חיסל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן, צה"ל תקף והשמיד את המשגר ממנו שוגרו הרקטות לעבר הכוחות.

בעקבות האירועים בלבנון, נציגי איראן וארה"ב שהיו אמורים להגיע לשיחות היום בשוויץ ביטלו את נסיעתם. בטהרן שיגרו אזהרה ברורה לארה"ב ולמדינות המתווכות והבהירו כי הזירה הלבנונית מהווה ציר מרכזי וקריטי בכל הנוגע לקיומו של המשא ומתן, להמשכו או לעצירתו המוחלטת.