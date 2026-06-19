פרטים חדשים על האסון הכבד בלבנון

בצה"ל ממשיכים לתחקר את נסיבות האסון הכבד שהתרחש הלילה בדרום לבנון, שבו נפל מפקד גדוד 52, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, יחד עם שלושה לוחמים נוספים מצוות הטנק שלו.

האירוע הטראגי התרחש במהלך הלילה (שישי), בסביבות השעה 00:20. על פי הנתונים הראשוניים, מטרה חשודה פגעה באופן ישיר בטנק של כוחות גדוד 52, אשר פועלים בתקופה האחרונה תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב הכפר תבנית שבדרום לבנון.

בניגוד להערכות הראשוניות, בדרג הצבאי מדגישים בשעה זו כי בשלב זה של הבדיקה לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי כי מדובר בפגיעה של רחפן נפץ, וכלל כיווני החקירה נבדקים. האירוע המבצעי כולו נמצא עדיין בעיצומו של תחקיר מעמיק של פיקוד הצפון והגורמים המקצועיים.

בתקרית הקשה נפלו כאמור סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושלושה לוחמי צה"ל נוספים שהיו עמו בטנק. מדובר שירותי הביטחון נמסר כי הודעה רשמית כבר נמסרה לכלל המשפחות השכולות. שמותיהם של שלושת הלוחמים הנוספים טרם הותרו לפרסום, והם צפויים להתפרסם באופן מסודר על ידי צה"ל בהמשך.