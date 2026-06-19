בתגובה להפרות: צה"ל חיסל עשרות מחבלים בלבנון

המערכה בדרום לבנון נמשכת בעוצמה: כוחות צה"ל פתחו בגל תקיפות נרחב במסגרתו הותקפו למעלה מ-80 מטרות טרור של חיזבאללה, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות צבאיות. התקיפות, שבוצעו במרחב נבטיה, בבקאע ובאזורים נוספים במרחב הביטחוני ומעבר לו, הגיעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור. במהלך הפעילות המבצעית, חיל האוויר תקף שתי מפקדות של חיזבאללה במרחב הבקאע בעת ששהו בתוכן מחבלים, וחיסל עשרות פעילי טרור שפעלו מתוכן. במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול קרקעית בדרום לבנון, תוך התמקדות בהשמדת תשתית תת-קרקעית אסטרטגית שבוצרה לאורך שנים במרחב הבופור.

התקיפות בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל התקיפות בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:18

במהלך הלילה זוהה שיגור רקטות לעבר כוחותינו הפועלים בשטח. בסגירת מעגל מהירה, כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור וחיסלו אותם, ולאחר מכן השמידו את המשגר ממנו בוצע הירי.