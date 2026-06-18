ואנס מגיב לבן גביר: "אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם"

העימות נמשך: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב הערב (חמישי) לדבריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהציג הצעה למלחמה באיראן כתשובה לשאלה של ואנס בנוגע לביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן.
"המסר שלי לאנשים בממשלה של ביבי שתוקפים את טראמפ: אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם" אמר ואנס במהלך הצהרה לתקשורת. "אם אני הייתי חבר בקבינט הישראלי, לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה והמשמעותית ביותר שנותרה לישראל בעולם".
עוד התייחס לתמיכה האמריקנית הביטחונית בישראל, והזכיר כי "בשלושת החודשים האחרונים, שני שליש ממערכות ההגנה של ישראל - אלה שיוצרו שיוצרו והופעלו נגד איומים - נבנו על ידי ארה"ב ומומנו מכספי המסים האמריקניים. הבעיה של ישראל היא לא דונלד טראמפ, וכל מי שחושב שהנשיא האמריקני הוא הבעיה המרכזית של ישראל - צריך להתעורר ולהבין את המציאות שבה המדינה נמצאת”.
תגובות
האם האינטרס הלאומי של מדינת ישראל הוא להישאר מבודדת וממודרת מהחלטות גורליות באזור? נתניהו מקריב את העצמאות והביטחון של כולנו בשביל אינטרסים פוליטיים צרים של שותפיו לקבינט.
למה הממשלה הזו מעדיפה את השרידות הפוליטית שלה על פני העצמאות הביטחונית של ישראל? החוזה הבסיסי בינינו הופר כשהמנהיגים הפכו את המדינה לעבד של בעלת ברית במקום שותפה שווה.
מתי תבינו שההשפלה הזו מול וושינגטון מחזירה אותנו לימי המנדט הבריטי שבהם חיכינו לאישור זר על כל צעד ביטחוני בגלל ממשלה פחדנית?