ואנס מגיב לבן גביר: "אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם"

העימות נמשך: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב הערב (חמישי) לדבריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהציג הצעה למלחמה באיראן כתשובה לשאלה של ואנס בנוגע לביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן.

"המסר שלי לאנשים בממשלה של ביבי שתוקפים את טראמפ: אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם" אמר ואנס במהלך הצהרה לתקשורת. "אם אני הייתי חבר בקבינט הישראלי, לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה והמשמעותית ביותר שנותרה לישראל בעולם".

עוד התייחס לתמיכה האמריקנית הביטחונית בישראל, והזכיר כי "בשלושת החודשים האחרונים, שני שליש ממערכות ההגנה של ישראל - אלה שיוצרו שיוצרו והופעלו נגד איומים - נבנו על ידי ארה"ב ומומנו מכספי המסים האמריקניים. הבעיה של ישראל היא לא דונלד טראמפ, וכל מי שחושב שהנשיא האמריקני הוא הבעיה המרכזית של ישראל - צריך להתעורר ולהבין את המציאות שבה המדינה נמצאת”.