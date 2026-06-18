עימות חזיתי: ואנס ובן גביר מתנגשים ראש בראש

עימות חריג: אחרי שג'יי די ואנס תקף את איתמר בן גביר בעקבות הביקורת שלו על ההסכם של וושינגטון וטהרן ושאל "מה בדיוק ההצעה שלכם?", השר לביטחון לאומי הגיב כעת (חמישי) לדבריו של סגן נשיא ארה"ב כשהציג את ההצעה שלו בנוגע למלחמה מול איראן.

בפוסט ששיתף ברשתות החברתיות, בן גביר כתב באנגלית: "זו ההצעה, ג'יי די ואנס: לטפל בנאצים של המאה ה-21, בדיוק כמו שארצות הברית טיפלה בנאצים של המאה ה-20".

כאמור, בראיון לעיתון ה"ניו יורק טיימס" ואנס התייחס לביקורת הישראלית כלפי ההסכם של ארה"ב ואיראן, כשאמר כי "יכול להיות שפספסתי את זה, אבל אני לא חושב שביבי עצמו באמת מתח ביקורת על העסקה. אני חושב שהוא אולי קצת יותר בקיא בפרטים של מה שיש בה".

עם זאת, סגן הנשיא האמריקני ציין כי "היו אנשים במערכת הפוליטית שלהם, כמו בן גביר וסמוטריץ', שתקפו את העסקה. והתגובה שלי אליהם היא כזו: מה בדיוק ההצעה שלכם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך שלכם החוצה מפתרון של כל בעיית ביטחון לאומי שיש לכם".