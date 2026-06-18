סגן נשיא ארה"ב: "מצפה שישראל לא תשתולל בלבנון"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס המשיך לקדם את חזית ההסכם מול איראן, כשהיום (חמישי) התראיין לעיתון ה"ניו יורק טיימס" והתייחס לביקורת והזעם הישראלי כלפי מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן. עוד תקף את השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, בטענה שזעמו על העסקה - אך לא הציגו פתרון אחר לסיום המלחמה עם איראן.

"אני מרגיש שיש איזו בהלה מוזרה בתוך המערכת הישראלית, שבה מניחים שכל דבר שנשקל ושעשוי להועיל לאיראן אכן יקרה - אבל שזה יקרה מבלי שהאיראנים ישנו שום התנהגות מצדם" אמר ואנס. "אני פשוט לא מבין למה מישהו יחשוב שזה מה שיקרה. הם באמת חושבים שנבטל את הסנקציות על איראן אם הם עדיין מממנים ארגון טרור?".

ואנס טען כי "אני מוצא את כל גל ההיסטריה הזה בישראל מעט מוזר, כי לדעתי הוא נובע מחוסר אמון. ואני חושב שארצות הברית הרוויחה ביושר את האמון של האזור הזה בעולם. עשינו עבודה טובה מאוד למען אותה מדינה ולמען אותה ממשלה מסוימת, ואני סבור שהטענה שעשינו עסקה גרועה לא נתמכת בעובדות - ופשוט לא הגיונית אם לוקחים בחשבון את עומק ומשך היחסים בין הצדדים".

ואנס לסמוטריץ' ובן גביר: "מה בדיוק ההצעה שלכם?"

בנוסף, ואנס התייחס לתגובות הישראליות, כשאמר כי "יכול להיות שפספסתי את זה, אבל אני לא חושב שביבי עצמו באמת מתח ביקורת על העסקה. אני חושב שהוא אולי קצת יותר בקיא בפרטים של מה שיש בה".

עם זאת, סגן הנשיא האמריקני ציין כי "היו אנשים במערכת הפוליטית שלהם, כמו בן גביר וסמוטריץ', שתקפו את העסקה. והתגובה שלי אליהם היא כזו: מה בדיוק ההצעה שלכם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך שלכם החוצה מפתרון של כל בעיית ביטחון לאומי שיש לכם".

בהמשך ואנס ערך תדרוך לתקשורת בבית הלבן, בה אמר כי "הצד המתון באיראן, שרוצה קשר טוב יותר עם המערב, ניצח בחודשים האחרונים בוויכוח הפנימי. מזכר ההבנות הוא תוכנית השלום של טראמפ לאיראן".

לדבריו, "תוכנית הגרעין של איראן הושמדה, ואין להם יכולת העשרה. 12.5 מיליון חביות נפט עברו הלילה במיצרי הורמוז, ואיראן לא ירתה על הספינות שנשאו אותן".

במענה לשאלה על הטילים הבליסטיים - שלא צויינו במזכר ההבנות - ואנס אמר כי "אנחנו כן מצפים שבהסכם הסופי לאיראן לא יהיו טילים שיכולים לאיים על העולם".

בנוסף, ואנס התייחס לסוגייה של לבנון, כשאמר כי "אני מצפה שהישראלים לא ישתוללו בלבנון, הם חייבים לכבד את ההסכם ואת תהליך השלום הזה. אנחנו גם מצפים שחיזבאללה לא ישגר רקטות וכטב"מים לעבר הישראלים. שני הצדדים צריכים לכבד את חלקם בהסכם".

"כפי שאתם יודעים, הפסקות האש הללו יכולות להיות מעט מבולגנות לפעמים" הוסיף. לטענתו, "הנשיא טראמפ היה מתוסכל לפעמים בגלל שלפעמים היינו על סף פריצת דרך, בהסכם ואז פתאום פיצוץ במרכז אוכלוסיה בביירות ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה מתו. עדיין יהיו מדי פעם התלקחויות קטנות כאלה, וזה בדיוק מסוג הדברים שנצטרך לנהל באמצעות התהליך הדיפלומטי. אבל מה שראיתם הוא התקדמות דרמטית בלבנון: פחות ירי ופחות שיגורים".