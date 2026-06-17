סגן הנשיא מפתיע: זה הסיבה הכי חשובה לסיום המלחמה באיראן

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, שמוביל את חזית ההסכם מול איראן, התייחס לסיבות מאחורי סיום המלחמה עם איראן, למרות עמדת החולשה המשמעותית של המשטר האיראני, וההזדמנות האסטרטגית של ארצות הברית להביא הכרעה כנגד משטר האייתולות, והסיבה הבנאלית תפתיע רבים.

ואנס הודיע כי הסיבה המרכזית לעצירת המלחמה, הייתה הורדת מחירי הדלק שפוגשים אזרחים אמריקאים במשאבות ואת מחירי האנרגיה אותם הם משלמים לחברות החשמל והגז. סגן הנשיא הסביר כי זו הייתה הסיבה המרכזית להחלטה: "מה שהכי חשוב מסיום המלחמה זה שאזרחי אמריקה נהנים ממחירי דלק ואנרגיה נמוכים". הודיע ואנס בנחרצות בקשר לסיבות המרכזיות להסכם.