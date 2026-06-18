חיזבאללה ממשיך בירי: רקטות נפלו סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון

הפרה נוספת של הפסקת האש: בצה"ל אישרו כי חיל האוויר יירט הערב (חמישי) מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות.

לפי הודעת דובר צה"ל, אין נפגעים באירוע. למרות שתושבי הצפון דיווחו על שיגור המיירטים, בצה"ל הבהירו כי על פי מדיניות לא הופעלו התרעות.

התקרית הנוכחית היא האחרונה בסדרה של מתקפות מצד חיזבאללה כלפי כוחות צה"ל בדרום לבנון, אחרי שרק אתמול נרשמו שני אירועים נוספים שהביאו לפגיעה בחיילים. בשעות הבוקר רחפן נפץ התפוצץ סמוך לכוח של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הסלוקי והבופור, כש-5 לוחמים נפצעו - בהם שניים במצב קשה, עוד שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים בישראל ומשפחותיהם עודכנו.

מספר שעות לאחר מכן, מטען רב עוצמה הופעל בכפר א-טייבה כנגד רכב של חבורת הפיקוד הקדמי (חפ"ק) של סגן מפקד אוגדת 36 אל"מ נתאי עוקשי. כתוצאה מהפיצוץ נהרג רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין, וכן נפצעו מספר לוחמים באורח בינוני וקל וביניהם גם הסמאו"ג עוקאשי, שנפצע באורח בינוני.