חיזבאללה ממשיך בירי: רקטות נפלו סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון

הפרה נוספת של הפסקת האש: בצה"ל אישרו כי חיל האוויר יירט הערב (חמישי) מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות.
לפי הודעת דובר צה"ל, אין נפגעים באירוע. למרות שתושבי הצפון דיווחו על שיגור המיירטים, בצה"ל הבהירו כי על פי מדיניות לא הופעלו התרעות.
התקרית הנוכחית היא האחרונה בסדרה של מתקפות מצד חיזבאללה כלפי כוחות צה"ל בדרום לבנון, אחרי שרק אתמול נרשמו שני אירועים נוספים שהביאו לפגיעה בחיילים. בשעות הבוקר רחפן נפץ התפוצץ סמוך לכוח של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הסלוקי והבופור, כש-5 לוחמים נפצעו - בהם שניים במצב קשה, עוד שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים בישראל ומשפחותיהם עודכנו.
מספר שעות לאחר מכן, מטען רב עוצמה הופעל בכפר א-טייבה כנגד רכב של חבורת הפיקוד הקדמי (חפ"ק) של סגן מפקד אוגדת 36 אל"מ נתאי עוקשי. כתוצאה מהפיצוץ נהרג רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין, וכן נפצעו מספר לוחמים באורח בינוני וקל וביניהם גם הסמאו"ג עוקאשי, שנפצע באורח בינוני.
תגובות
הפסקת האש הזו היא לא ביטחון אלא הפקרה פושעת של הבן שלי בגולני שנמצא שם כברווז במטווח רק כדי שלשרים בירושלים יהיה שקט פוליטי מדומה.
רקטות ליד כוחותינו זה לא מחדל אלא פשוט תמונת הניצחון המושלמת שסמוטריץ' וביבי היו צריכים כדי להמשיך למכור לנו אשליות של ניצחון מוחלט
"הפרה נוספת של הפסקת האש" - לפחות חיזבאללה יעיל ועוזר לנו להבין שאי אפשר לקנות שקט מדומה מממשלה שוויתרה מראש על הריבונות שלנו!
"רקטות נפלו סמוך לכוחות" - הנס הזה שמר עליהם, וזה בדיוק הסימן שאנחנו חייבים להפסיק להפקיר את הלוחמים שלנו להסכמים פוליטיים עלובים ולתת להם לנצח באמת...