ביממה שאחרי הסכם הכניעה בין ארה"ב לאיראן צה"ל מפרסם את מפת האחיזה שלו בדרום לבנון.

"בהתאם לצורך המבצעי, צה"ל נפרס במרחב הביטחוני, כ-10 ק"מ בתוך שטח לבנון", מסר דובר צה"ל. "הכוחות התבססו במרחב פעילותם בדרום לבנון וממשיכים לפעול להסרת איומים ולשיפור ההגנה על תושבי הצפון".

ממה שניתן לראות במפה, הוא את ההתקדמות מהקו הצהוב בו נעצר צה"ל בהפסקת האש הקודמת בנוב' 24'. הכוחות התקדמו אל הבופור ומעבר לו, חצו את הליטני ובשיא הגיעו לרכס עלי טאהר, ההר הגבוה הצופה על נבטיה.

גם בים, נקבע מרחב ביטחוני ימי שהוא המשכו של המרחב הביטחוני היבשתי, והוא יוצא לים בקורס (כיוון) 280, זאת בהתאם להחלטת דרג מדיני.

צה"ל מדגיש לתושבי דרום לבנון כי הפעילות המבצעית נמשכת בשטחים שבאחיזתו, וכי התקרבות למרחב הביטחוני מסוכנת.