הותר לפרסום: אלכסנדר פילין מחיפה נפל בקרב בדרום לבנון

צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון.

עוד נמסר כי באירוע בו נפל רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין ז״ל, נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני.

כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.