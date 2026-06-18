הותר לפרסום: אלכסנדר פילין מחיפה נפל בקרב בדרום לבנון

צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון.
עוד נמסר כי באירוע בו נפל רס״ר (מיל׳) אלכסנדר פילין ז״ל, נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני.
כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל.
הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.
תגובות
שלחתי את הבן שלי לגולני עם תפילה בלב ומאז אני לא ישנה בלילות. הידיעה על נפילתו של אלכסנדר פילין ז"ל מחסירה פעימה ומעוררת אימה נוראית. הממשלה הזו מסכנת את הילדים שלנו בשטח בשביל אינטרסים פוליטיים והסכמים כושלים. עצרו את ההפקרות הזו מיד.
ליוויתי השבוע חבר לוחם להר הרצל והלב שלי פשוט מרוסק. אלכסנדר ז"ל נפל בקרב קשוח, אבל הדרג המדיני לא סופר את ההקרבה הזו. הם מובילים אותנו להסדר מופקר שיחזיר את האיום ישירות לגבול. מתי נתעורר מהסיוט הזה ונתחיל לדרוש ביטחון אמיתי?
"בן 29 מחיפה נפל" - בחור כל כך צעיר שלא יחזור הביתה, והראש שלי רק חושב על המשפחה שלו שאיבדה את היקר מכל בזמן שהממשלה מפקירה את ביטחון הצפון לדילים פוליטיים...