לא רק פיצות וחטיפים: 3 מתכונים מפוצצים חלבון לערבי המונדיאל

המשחק מתחיל עוד רגע, החברים כבר בדרך אליכם, והשולחן עדיין ריק? במקום להסתפק בעוד קערת בייגלה או להזמין פיצה ברגע האחרון, אפשר להכין בכמה דקות מנות טעימות, משביעות ומרשימות שיקפיצו את חוויית הצפייה.

בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מחפשים פתרונות אירוח מהירים שלא מתפשרים על טעם או על ערכים תזונתיים. טופו, למשל, הפך לאחד הכוכבים הגדולים במטבח בזכות כמות החלבון הגבוהה שלו והיכולת להשתלב כמעט בכל מנה. לכבוד ערב המונדיאל, ובאדיבות משק מילר, אספנו שלושה מתכונים טבעוניים, ללא גלוטן ועתירי חלבון שאפשר להכין במהירות ולהגיש עוד לפני שריקת הפתיחה. קוביות טופו פריכות ברוטב צ'ילי מתוק אם אתם אוהבים שילוב של מתוק, חריף וקריספי - זו המנה בשבילכם. קוביות טופו זהובות מצופות ברוטב עשיר שהופכות לחטיף המושלם לצד המשחק. מה צריך? 200 גרם טופו קשה

2 כפות קורנפלור

1/2 כפית מלח

2 כפות שמן זית

2 כפות רוטב צ'ילי מתוק

1 כף רוטב סויה

1 כף מייפל או דבש

שן שום קצוצה

שומשום ובצל ירוק להגשה איך מכינים? מייבשים את הטופו וחותכים לקוביות. מצפים בקורנפלור ובמלח ומטגנים עד להזהבה מכל הצדדים. באותה מחבת מטגנים את השום, מוסיפים צ'ילי מתוק, סויה ומייפל ומבשלים עד להסמכה. מחזירים את הטופו למחבת, מצפים היטב ברוטב ומגישים עם שומשום ובצל ירוק.

קוביות טופו ברוטב צ'ילי ( צילום: יח"צ )

אצבעות טופו בשומשום עם רוטב חריף קר

מנה מושלמת לנשנוש מול המסך, עם שילוב מנצח של קראנץ' ורוטב חריף שמוסיף הרבה טעם.

מה צריך?

200 גרם טופו קשה

כף סויה

כף שמן שומשום

כפית חומץ אורז

חצי כפית סרירצ'ה

כף קורנפלור

2 כפות שמן לטיגון

שומשום שחור ולבן

בצל ירוק

לרוטב:

2 כפות סויה

כף חומץ אורז

כפית שמן שומשום

חצי כפית סרירצ'ה

שן שום קצוצה

איך מכינים?

חותכים את הטופו לאצבעות ומשרים כחצי דקה במרינדה. מצפים בקורנפלור ומטגנים עד להזהבה. מערבבים את חומרי הרוטב ומגישים לצד אצבעות הטופו עם שומשום ובצל ירוק.

אצבעות טופו עם רוטב חריף ( צילום: יח"צ )

קרם טופו עם סלסת עגבניות

מנה קלילה ומרעננת שמרגישה מושקעת הרבה יותר מהזמן שנדרש להכין אותה.

לקרם הטופו:

200 גרם טופו קשה

2 כפות טחינה גולמית

כף סויה

1/2 כפית מלח

1/4 כפית פלפל שחור

1/2 כפית ג'ינג'ר טרי

שן שום

כף בצל ירוק

כף שמן זית

לסלסה:

2 עגבניות

1/4 בצל אדום

שן שום

מעט צ'ילי אדום (לא חובה)

כף שמן זית

1/2 כפית מלח

כף פטרוזיליה

להגשה:

טוסטונים או קרקרים

איך מכינים?

טוחנים את הטופו עם הטחינה, הסויה והתבלינים עד לקבלת קרם חלק. בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי הסלסה. מורחים את הקרם על טוסטונים או קרקרים, מוסיפים מעל כפית סלסה ומגישים מיד.

אז אם גם אתם נזכרתם ברגע האחרון להכין משהו לערב המשחק, שלוש המנות האלה יוכיחו שלא צריך שעות במטבח כדי להגיש שולחן מנצח.