שני שחקנים שכבר אינם: הסרט החדש שמחזיר אותם למסך

יותר משש שנים אחרי תחילת הצילומים, וכ־16 שנה אחרי שנכתב לראשונה, "לאון נעדר" של הבמאי איתי לב מגיע סוף סוף אל הקהל. הסרט יוקרן בהקרנת טרום בכורה מיוחדת בסינמטק תל אביב, שתוקדש לזכרו של השחקן שמוליק קלדרון, שהלך לעולמו במרץ האחרון בגיל 75.

אלא שמעבר להיותו אירוע קולנועי, מדובר גם במפגש אחרון עם שניים מאנשי התרבות הוותיקים והמוכרים בישראל. לצד קלדרון מופיע בסרט גם צבי שיסל, מי שהיה שחקן, במאי, מפיק ואחד האנשים המזוהים ביותר עם חבורת לול ועם אריק איינשטיין, שנפטר בשנת 2021.

הבמאי איתי לב והשחקן שמוליק קלדרון במהלך צילומי "לאון נעדר" ( צילום: תומש ויסוצקי באדיבות: איתי לב )

"לאון נעדר" הוא סרט ישראלי פולני באורך 95 דקות, המלווה את לאון בינדר, אלמן , פקיד בגיל פרישה, שמוצא את עצמו בעיצומו של משבר אישי עמוק. לאחר מות אמו, התרחקות בנו, אובדן מקום עבודתו והידרדרות במצבו הבריאותי, הוא יוצא ללודז' שבפולין, עיר הולדתה של משפחתו, בתקווה למצוא שם תשובות ואולי גם מעט נחמה. במהלך שהותו הוא פוגש שורה של דמויות מסתוריות ובלתי צפויות, שמאלצות אותו לבחון מחדש את חייו ואת עברו. אבל הסיפור שמאחורי הסרט לא פחות מעניין מהעלילה עצמה. בהצהרת הכוונות שפרסם לב הוא מספר כי כתב את התסריט לפני כ־16 שנה, בתקופה שבה הרגיש שחייו האישיים נמצאים בנקודת שפל. "מצאתי את עצמי בודד כמו אבן", הוא כותב. לדבריו, דמותו של לאון נולדה מתוך ניסיון להתמודד עם תחושות של בדידות, כישלון ואובדן תקווה.

צילומי "לאון נעדר" בלודז'. הסרט הופק בשיתוף יוצרים ישראלים ופולנים ( צילום: תומש ויסוצקי באדיבות: איתי לב )

במשך שנים ארוכות התסריט לא הצליח למצוא מימון או שותפים לדרך. "אף אחד לא הביע עניין בדרמה על צרותיו של איש מזדקן וערירי", כתב לב. רק לאחר שעבר להתגורר בפולין בשנת 2018 החל הפרויקט לקבל חיים חדשים. שם פגש יוצרים צעירים מבית הספר לקולנוע בלודז', ויחד איתם עיבד מחדש את הסיפור והפך אותו לקופרודוקציה ישראלית פולנית.

הצילומים החלו בשנת 2019 ונערכו בין תל אביב ללודז'. לדברי היוצרים, שתי הערים משמשות בסרט יותר מסתם לוקיישנים. תל אביב מייצגת את חייו הנוכחיים של לאון ואת הכאב שהוא נושא עמו, בעוד לודז' מסמלת את העבר המשפחתי ואת האפשרות ללידה מחדש.

שמוליק קלדרון בתפקיד הראשי ב"לאון נעדר". מסע אישי על אובדן, זיכרונות והאפשרות להתחיל מחדש ( צילום: תומש ויסוצקי באדיבות: איתי לב )

לב, בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, מוכר מסרטים כמו "חמש דקות בהליכה", "גיבורים קטנים" ו"מלח ים", וכן מהסרט התיעודי שעשה יחד עם פרופסור גדעון גרייף "בכינו בלי דמעות". סרט שאיתי מגדיר כפרויקט המשמעותי ביותר שעשה בחיו. בסרטו החדש "לאון נעדר" הוא משלב בין דרמה עלילתית, קולנוע תיעודי, חלומות, זיכרונות ורבדים מיסטיים.

מעבר לסיפור האישי של לאון, הסרט עוסק גם ביחסים שבין ישראל לפולין. במקום להתמקד רק בזיכרון השואה, הוא מבקש לבחון את הקשרים האנושיים שנוצרים בין הדמויות משתי המדינות, ואת האפשרות למצוא שפה משותפת גם על רקע עבר מורכב.

איתי לב ושמוליק קלדרון במהלך צילומי "לאון נעדר" ( צילום: תומש ויסוצקי באדיבות: איתי לב )

הקרנת טרום הבכורה של "לאון נעדר" תתקיים בסינמטק תל אביב, ובסיומה תיערך שיחה עם הבמאי איתי לב. עבור הקהל הישראלי, זו תהיה הזדמנות להיחשף לא רק לסרט שנולד מתוך מסע אישי ארוך במיוחד, אלא גם לאחת מהופעותיו האחרונות של שמוליק קלדרון ולמפגש קולנועי נוסף עם צבי שיסל, שני יוצרים שהטביעו חותם עמוק על התרבות הישראלית.

בין תל אביב ללודז': מסעו של לאון בינדר חוצה גבולות, זיכרונות ותרבויות ( צילום: תומש ויסוצקי באדיבות: איתי לב )