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מתכון מנצח

כמו בבית קפה באיטליה: טירמיסו עשיר וקטיפתי

קרם מסקרפונה עשיר, בישקוטים ספוגים בקפה ושכבת קקאו מושלמת מלמעלה - כך תכינו בבית טירמיסו איטלקי קלאסי שיגרוף מחמאות בכל אירוח

16:10
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טירמיסו
טירמיסו | צילום: צילום: AI

יש סיבה שטירמיסו נשאר אחד הקינוחים האהובים בעולם. שכבות של בישקוטים רכים, קרם מסקרפונה עשיר ואבק קקאו מעל יוצרים קינוח אלגנטי, מרשים ובעיקר ממכר.

מצרכים

  • 250 גרם גבינת מסקרפונה
  • 250 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה
  • 3 כפות אבקת סוכר
  • 1 כפית תמצית וניל
  • 1 חבילת בישקוטים
  • 1 כוס קפה שחור חזק ומצונן
  • 2 כפות ליקר קפה (לא חובה)
  • אבקת קקאו לקישוט

אופן ההכנה

  1. מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר עד לקבלת קצפת יציבה.
  2. מקפלים פנימה את גבינת המסקרפונה ותמצית הווניל עד לקבלת קרם אחיד.
  3. מערבבים את הקפה עם ליקר הקפה.
  4. טובלים כל בישקוטי לשנייה-שתיים בקפה ומסדרים בתבנית.
  5. מורחים חצי מכמות הקרם מעל.
  6. מסדרים שכבת בישקוטים נוספת ומעליה את יתרת הקרם.
  7. מכסים ומעבירים למקרר ל-4 שעות לפחות.
  8. לפני ההגשה מפזרים אבקת קקאו בנדיבות.

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