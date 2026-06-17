כמו בבית קפה באיטליה: טירמיסו עשיר וקטיפתי

יש סיבה שטירמיסו נשאר אחד הקינוחים האהובים בעולם. שכבות של בישקוטים רכים, קרם מסקרפונה עשיר ואבק קקאו מעל יוצרים קינוח אלגנטי, מרשים ובעיקר ממכר.
מצרכים
- 250 גרם גבינת מסקרפונה
- 250 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה
- 3 כפות אבקת סוכר
- 1 כפית תמצית וניל
- 1 חבילת בישקוטים
- 1 כוס קפה שחור חזק ומצונן
- 2 כפות ליקר קפה (לא חובה)
- אבקת קקאו לקישוט
אופן ההכנה
- מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר עד לקבלת קצפת יציבה.
- מקפלים פנימה את גבינת המסקרפונה ותמצית הווניל עד לקבלת קרם אחיד.
- מערבבים את הקפה עם ליקר הקפה.
- טובלים כל בישקוטי לשנייה-שתיים בקפה ומסדרים בתבנית.
- מורחים חצי מכמות הקרם מעל.
- מסדרים שכבת בישקוטים נוספת ומעליה את יתרת הקרם.
- מכסים ומעבירים למקרר ל-4 שעות לפחות.
- לפני ההגשה מפזרים אבקת קקאו בנדיבות.
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