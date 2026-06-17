הקריספיות הממכרת שכולם אוהבים: סלט קיסר כמו במסעדה

יש סיבה שסלט קיסר הפך לקלאסיקה עולמית. הוא קריספי, עשיר, מלא בטעמים ומרגיש כמו מנה ממסעדה - למרות שמכינים אותו בקלות בבית.
מצרכים
לסלט
- 2 לבבות חסה רומית
- 1/2 כוס פרמזן מגורד
- 1 כוס קרוטונים
לרוטב
- 3 כפות מיונז
- 2 כפות פרמזן מגורד
- 1 כפית חרדל דיז'ון
- 1 שן שום כתושה
- 1 כף מיץ לימון
- 1 כף שמן זית
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
- קורעים את עלי החסה לחתיכות גסות ומעבירים לקערה.
- מערבבים בקערה קטנה את כל חומרי הרוטב עד לקבלת מרקם אחיד.
- יוצקים את הרוטב על החסה ומערבבים בעדינות.
- מוסיפים את הקרוטונים והפרמזן.
- מגישים מיד.
טיפ לשדרוג
אפשר להוסיף רצועות שניצל קריספי או קוביות סלמון צרובות ולהפוך את הסלט לארוחה מלאה.
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