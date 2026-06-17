הקריספיות הממכרת שכולם אוהבים: סלט קיסר כמו במסעדה

יש סיבה שסלט קיסר הפך לקלאסיקה עולמית. הוא קריספי, עשיר, מלא בטעמים ומרגיש כמו מנה ממסעדה - למרות שמכינים אותו בקלות בבית.

מצרכים לסלט 2 לבבות חסה רומית

1/2 כוס פרמזן מגורד

1 כוס קרוטונים לרוטב 3 כפות מיונז

2 כפות פרמזן מגורד

1 כפית חרדל דיז'ון

1 שן שום כתושה

1 כף מיץ לימון

1 כף שמן זית

מלח ופלפל שחור לפי הטעם אופן ההכנה קורעים את עלי החסה לחתיכות גסות ומעבירים לקערה. מערבבים בקערה קטנה את כל חומרי הרוטב עד לקבלת מרקם אחיד. יוצקים את הרוטב על החסה ומערבבים בעדינות. מוסיפים את הקרוטונים והפרמזן. מגישים מיד. טיפ לשדרוג אפשר להוסיף רצועות שניצל קריספי או קוביות סלמון צרובות ולהפוך את הסלט לארוחה מלאה.