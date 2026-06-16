דיווח בלבנון: 4 הרוגים בתקיפות בדרום המדינה

השקט הופר? לראשונה מאז חתימת ההסכם בין ארה"ב לאיראן, כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (שלישי) על סדרת תקיפות ישראליות בדרום המדינה.

לפי הדיווח ברשת "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, כטב"מים ישראלים ביצעו 3 תקיפות נגד רכבים שנסעו בכפרים מיפדון ושוכין, ובהמשך נטען כי בוצעה תקיפה נוספת שכוונה נגד תושבים שהתקהלו באזור של תקיפת הרכב הראשון. לפי הדיווחים, 4 בני אדם נהרגו בתקיפות, ומספר נוספים נפצעו.

הדיווחים הנוכחיים מגיעים אחרי שחיזבאללה טען מוקדם יותר היום כי קיבלו הבטחה מאיראן לכך שההסכם עם ארה"ב לא ייחתם מבלי שהוא יכלול נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. מנגד, אתמול שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי כוחות צה"ל לא יצאו מדרום המדינה.

בעקבות הטענות של חיזבאללה, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר אמר בראיון לרשת NPR כי "אנחנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה". כשנשאל על הטענה האיראנית לכך שההסכם מחייב את ישראל בנסיגה מלבנון, לייטר הבהיר כי "הממשל היה ברור שלהסכם אין קשר לנסיגה שלנו מדרום לבנון. אנו לא הולכים לסגת מדרום לבנון, ולמטורפים מטהרן אין עסקים לדחוף את האף שלהם".

לטענתו, "אנחנו מעודדים מכך שהנשיא טראמפ נחוש למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, אבל אנחנו פחות מעודדים מזה שלבנון נכללה בהסכם עם איראן. אנחנו חושבים שזה לא מועיל ולא הכרחי".

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