שגריר ישראל בארה"ב מבהיר: "צה"ל ישאר בדרום לבנון"

יום אחרי ההגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן והפסקת התקיפות של חיזבאללה, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הבהיר כי כוחות צה"ל יישארו בדרום לבנון, לצורך הגנה על תושבי ישראל.

"אנחנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה" אמר לייטר, שמוביל את שיחות המשא ומתן מול ממשלת לבנון, בראיון לרשת NPR.

כשנשאל על הטענה האיראנית לכך שההסכם מחייב את ישראל בנסיגה מלבנון, לייטר הבהיר כי "הממשל היה ברור שלהסכם אין קשר לנסיגה שלנו מדרום לבנון. אנו לא הולכים לסגת מדרום לבנון, ולמטורפים מטהרן אין עסקים לדחוף את האף שלהם".

לטענתו, "אנחנו מעודדים מכך שהנשיא טראמפ נחוש למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, אבל אנחנו פחות מעודדים מזה שלבנון נכללה בהסכם עם איראן. אנחנו חושבים שזה לא מועיל ולא הכרחי".

כזכור, אמש שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי ישראל מתנגדת לנסיגה של צה"ל מלבנון, זאת בעקבות הטענות של איראן לפיהן מדובר בדרישה שמהווה חלק מההסכם עם ארה"ב.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן - כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג’יהאדיסטים" אמר כ"ץ. "השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים וכל תשתיות הטרור, מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור - ייהרסו. זהו הלקח העיקרי מאירועי ה-7 באוקטובר.".

לדבריו, "תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם אחד ההישגים הגדולים של צה"ל במלחמת התקומה תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני. לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון - למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו".

"אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו ולא ניסוג מאזורי הביטחון" סיכם. "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון - נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל".