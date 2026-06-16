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ההסכם יוצא לדרך

איראן טוענת: המצור הימי האמריקני על נמלי המדינה הוסר

אחרי החתימה על ההסכם מול ארה"ב, באיראן טוענים כי המצור הימי האמריקני על נמלי המדינה הוסר

18:02
2 תגובות
נמל בושהר באיראן
נמל בושהר באיראן | צילום: שאטרסטוק

ההסכם יוצא לדרך: 3 ימים לפני החתימה הרשמית על מזכר ההבנות עם ארה"ב, באיראן הודיעו היום (שלישי) כי המצור הימי האמריקני על נמלי המדינה הוסר כעת. במקביל, ברשת "סקיי ניוז" בערבית דווח כי ארה"ב דחתה בקשה ישראלית לעיין בפרטי ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן.

הסרת המצור הימי האמריקני מגיעה אחרי שאתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי מיצרי הורמוז נפתחו מחדש למסחר ימי, בהודעה שנתפסה כמסר מרגיע לשווקים הגלובליים ולחברות הספנות הבינלאומיות. "האוניות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט - מחוץ למיצרי הורמוז" אמר טראמפ. "הן מפליגות לאורך 'הנתיב הדרומי', שהוא בטוח לחלוטין, מאובטח ונקי. יש גם נתיבי שיט נוספים!".

במקביל, גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי כוחות חיל הים האמריקני, בשיתוף עם קואליציה בינלאומית, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המתרחש באזור כדי לוודא שכל הצדדים מחויבים להסכמות. בעקבות הדיווחים, מחירי הנפט הגולמי בעולם כבר הציגו מגמת ירידה חדה.

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תגובות

2
2
פנינה
לפני 54 דקות

בנימין נתניהו וישראל כץ, בזמן שאתם יושבים בבתים הממוגנים והחמים שלכם, הבית שלי בצפון נחרב. אנחנו חיים כמו פליטים במלון כבר חודשים, ואתם נותנים לאיראן לחזור לשגשג ולפתוח נמלים חופשי. ההפקרה שלכם את תושבי הפריפריה פשוט זועקת לשמים.

1
מרגיש מופקר
לפני 53 דקות

בנימין נתניהו, הלב שלי נשבר כשאני רואה איך הפקרת אותנו. אנחנו נלחמים, משרתים, ומאבדים חברים, רק כדי לגלות שנתת לאייתוללות פרס כזה ענק. המחשבה על העתיד של הילדים שלנו במדינה הזו פשוט מפחידה אותי.