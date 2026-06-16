איראן טוענת: המצור הימי האמריקני על נמלי המדינה הוסר

ההסכם יוצא לדרך: 3 ימים לפני החתימה הרשמית על מזכר ההבנות עם ארה"ב, באיראן הודיעו היום (שלישי) כי המצור הימי האמריקני על נמלי המדינה הוסר כעת. במקביל, ברשת "סקיי ניוז" בערבית דווח כי ארה"ב דחתה בקשה ישראלית לעיין בפרטי ההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהרן.

הסרת המצור הימי האמריקני מגיעה אחרי שאתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי מיצרי הורמוז נפתחו מחדש למסחר ימי, בהודעה שנתפסה כמסר מרגיע לשווקים הגלובליים ולחברות הספנות הבינלאומיות. "האוניות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט - מחוץ למיצרי הורמוז" אמר טראמפ. "הן מפליגות לאורך 'הנתיב הדרומי', שהוא בטוח לחלוטין, מאובטח ונקי. יש גם נתיבי שיט נוספים!".

במקביל, גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי כוחות חיל הים האמריקני, בשיתוף עם קואליציה בינלאומית, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המתרחש באזור כדי לוודא שכל הצדדים מחויבים להסכמות. בעקבות הדיווחים, מחירי הנפט הגולמי בעולם כבר הציגו מגמת ירידה חדה.