טראמפ: "ההסכם עם איראן ייחתם כבר מחר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב (שבת) כי הסכם בין וושינגטון לטהראן עשוי להיחתם כבר ביממה הקרובה, תוך שהוא משלב מסרים אופטימיים לצד אזהרות מפורשות כלפי המשטר האיראני.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ההסכם המתגבש נועד למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני.

"ההסכם שלי עם איראן הוא 'חומה נגד נשק גרעיני'. הם כבר לא רוצים נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה, לא באמצעות רכישה, פיתוח או כל צורה אחרת של רכש".

לדבריו "העסקה מתוכננת להיחתם מחר, ומיד לאחר חתימתה, מצר הורמוז ייפתח לכולם, מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלי עבר".

טראמפ: "נאסוף את האורניום ונשמיד אותו"

הנשיא האמריקני התייחס גם לעתידו של החומר הגרעיני המצוי בידי איראן וטען כי ארצות הברית תהיה מעורבת בטיפול בו.

"בזמן המתאים, כאשר הכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את ה'אבק הגרעיני', הקבור עמוק מתחת להרי הגרניט השקועים והעוצמתיים, בזכות מפציצי ה-B-2 היפים שלנו וטייסיהם המבריקים".

עוד הוסיף: "נערבב אותו ונשמיד אותו, באיראן או בארצות הברית".

לצד האופטימיות: איום מפורש

למרות הטון החיובי, טראמפ הבהיר כי מבחינתו האפשרות הצבאית עדיין קיימת.

"אנו מצפים לעבוד עם איראן, ועם כל המזרח התיכון, גם בעתיד. בתקווה, התהליך הזה יסתדר במהירות, בקלות ובצורה חלקה".

עם זאת, חתם את דבריו באזהרה "אם זה לא יסתדר, יש לנו את האלטרנטיבה האולטימטיבית, בתקווה שלא תשתמש בה שוב לעולם".

"זו העסקה, הגיע הזמן לסיים את המלחמה"

על פי גורם אמריקני, טראמפ שוחח בימים האחרונים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדכן אותו בנוגע להתקדמות במגעים.

לדברי אותו גורם, הנשיא האמריקני הבהיר בשיחה: "זו העסקה, זו עסקה מצוינת והגיע הזמן לסיים את המלחמה הזו".

עוד נטען כי נתניהו לא עודכן מראש על הודעת טראמפ בנוגע להסכם והופתע מפרסומה, אך במהלך השיחה לא הביע התנגדות משמעותית למהלך המתגבש.