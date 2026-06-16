מונדיאל 2026 בעיצומו, ובשל העובדה שהמשחקים מתקיימים השנה בארה"ב הטורניר המדובר משבש לרבים את הרגלי השינה והאכילה האישית והרגשית, בנוסף ל-"אכילת הראש" של הפרשנים באולפנים.

בעבר הוכח מחקרית ועובדתית , שמונדיאל זו חוויה שהדרך הטובה ביותר להתחבר אליה היא קבוצתית. הכדורגל, ממש כמו מוזיקה, קולנוע ואוכל, אלו תחומים שהופכים אנשים לקהילות ברשתות החברתיות ומחוצה להן.

גביע העולם - מונדיאל 2026 ( שאטרסטוק )

לכל מונדיאל יש שני צדדים

ייתכן, שזו אחת הסיבות שהורים רבים בארץ ובעולם שמחים על קיום הטורניר אחת לארבע שנים. כי האירוע יוצר הזדמנות למתבגרים שמעבירים מבחירה את רוב זמנם בהתבודדות בחדרם, לצאת לפגוש אנשים בעולם האמיתי ולא רק בנייד. זה מבורך בלי קשר לקבוצות המשחקות או לתוצאת המשחק בשריקת הסיום.

אבל במציאות, ממש כמו משחק הכדורגל שסובל מנזק תדמיתי בשל עלייה מתמדת באלימות על הדשא וביציעים, גם הצפייה במשחקי המונדיאל עלולה לגרום נזקים גדולים לטווח ארוך:

נידוי חברתי ושיימינג, בגלל יצירת קבוצות צפיה של אוהדים שמי שלא מזוהה אתם מורחק מהחבורה וצופה במשחקים לבד.

בידול חברתי בבית ספר על רקע יריבות שיוצאת מהמגרש לשטח ומתורגמת לפעמים לאלימות פיזית.

השמנת יתר כתוצאה מפסיביות מתמשכת בתוספת הפרעות שינה.

אולי זה טוב שהמונדיאל מתקיים רק פעם בארבע שנים, כי הבעיות החברתיות והאישיות שהטורניר מייצר,יחייבו כדור נגד כאב ראש אחד ביום לפחות- עבור הורים שילדיהם בנבדל.