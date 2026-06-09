מתי הפכנו לקרוא לגביע העולם בכדורגל מונדיאל?

כולם מדברים על המונדיאל, אבל המילה הזאת לא הפכה מזוהה עם גביע העולם עד תחילת שנות ה-80. ולמה בצירוף מקרים מוזר המלחמה היא לא רק על הכדור במגרש?

בעוד יומיים תישמע באצטדיון במקסיקו שריקת הפתיחה של "מונדיאל 2026”, וכל חובבי הכדורגל בעולם יצמדו למסכים ולא יזוזו מהם חודש שלם. אבל רגע לפני זה כדאי לעצור ולבדוק :

למה בכלל קוראים לזה "מונדיאל"?

זה ההסבר: השם הרשמי באנגלית של טורניר הכדורגל הגדול בעולם הוא : “FIFA world cup” , והמילה "mundial “ בהטיות שונות פירושה באיטלקית ספרדית וגם צרפתית "עולם", ובהקשר לכדורגל "גביע העולם".

השם "מונדיאל" הוא הכינוי הרשמי של הטורניר בעברית(זה המקום לציין ששידורי המשחקים היו משמעותיים ביותר בישראל בשנת 1970, השנה הראשונה והאחרונה עד היום שהנבחרת הישראלית השתתפה במשחקים הבינלאומיים).

מאז תחילת שנות ה-80, המונח "מונדיאל" נקלט בציבור ככינוי העברי המקובל לגביע העולמי. למה? כי רגע לפני תחילת העשור אירחה ארגנטינה את הטורניר, ארבע שנים אחר כך התארח הטורניר בספרד, והבא אחריו נערך במקסיקו.

השימוש המודגש בכל השפות האלה במילה מונדיאל התקבע בתודעה הישראלית, ומאז זה שם הטורניר בשידורים בארץ במקור האיטלקי למרות שהמשחקים מתקיימים השנה בארה"ב(ובמפת הספורט העולמית אמריקה לא מצטיינת במיוחד בכדורגל, ומעדיפה להתמקד יותר באח העגול והעצבני, הכדורסל).

טראמפ מתכונן למונדיאל צילום: אילוסטרציה AI

לסיום עוד נקודה מעניינת הקשורה בטורניר העולמי המושקע והמדובר, שהשנה גם יהיה חלק מהותי ממסע בחירות אמצע הקדנציה של הנשיא טראמפ בארה"ב:

מתחילת שנות ה-90 רוב משחקי המונדיאל נערכו בצל מלחמות או מצב ביטחוני מתוח בישראל ובעולם:

בשנת 1990: המתיחות בין ארה"ב לעיראק הגיע לשיא כשחודשיים לאחר המשחקים פלשה האחרונה לכוויית והדבר הוביל לפריצת מלחמת המפרץ הראשונה עם טילים על ישראל ומסכות אב"כ על הפנים.

בשנת 1998: פרצה מלחמת צ’צניה הראשונה בין הרוסים לצ’צנים, ודווקא בישראל הייתה תקופה אופטימית בחתימת הסכמי השלום עם ירדן.

בשנת 2002: התעצמה האינתיפאדה השנייה והחל מבצע "חומת מגן".

בשנת 2006: פרצה מלחמת לבנון השנייה.

בשנת 2014: החל מבצע "צוק איתן".

ובשנת 2022: מדינת ישראל סבלה מגל טרור קטלני באביב, שבעקבותיו יצאה ישראל להתקפות מתפרצות במבצעים "שובר גלים" ו- “עלות השחר".

לסיכום, רוב אוהדי המונדיאל מבינים היטב את מאמצי הנשיא טראמפ להשיג הפסקת אש כללית רגע לפני שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026 באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי.