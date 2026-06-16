השילוב המושחת שיגרום לכם להתמכר: בראוניז אוראו מושלמים

אם יש קינוח אחד שאי אפשר להפסיק ליישר ישר מהתבנית - זה כנראה בראוניז. אבל הגרסה הזאת לוקחת את זה שלב קדימה, עם שילוב מושחת של שוקולד ואוראו שנמס בפנים ויוצר קינוח רך, פאדג'י וממכר במיוחד.

מה צריך? 200 גרם שוקולד מריר

150 גרם חמאה

3 ביצים

חצי כוס סוכר

חצי כוס קמח

2 כפות קקאו

חבילת עוגיות אוראו

קורט מלח איך מכינים? מתחילים בהמסה של השוקולד והחמאה יחד עד שמתקבלת תערובת חלקה ומבריקה. בקערה נפרדת טורפים ביצים עם סוכר, מוסיפים את תערובת השוקולד ואז את הקמח, הקקאו והמלח. שוברים את עוגיות האוראו לחתיכות גסות ומקפלים פנימה בעדינות. מעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים כ-25 דקות על 170 מעלות. הסוד לבראוניז מושלמים הטעות הכי נפוצה היא אפיית יתר. ברגע שהמרכז עדיין מעט רך - זה הזמן להוציא מהתנור. אחרי קירור הבראוניז מתייצבים ומקבלים מרקם פאדג'י מושלם. תוספת קטנה שמשדרגת הכל. אפשר להוסיף מעל עוד חתיכות אוראו, שוקולד לבן או אפילו כדור גלידה וניל ליד.